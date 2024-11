Aproveite a Black Friday para nutrir-se e tornar-se mais forte com suplementos

Já chegou o mês de novembro e com ele as melhores ofertas por que estamos no mês com o maior número de promoção, as ofertas black friday são para todos os tipos de produtos que você imaginar, ou muitas vezes nem levar em consideração que possam fazer parte desta mega promoção mundial, como é o caso do suplementos que ajudam nosso corpo a ter mais resistência, ganhar imunidade e nos ajudam no processo de fortalecimento da musculatura quando estamos focados na academia e na musculação.

Creatina ou BCAA, qual suplemento escolher para performance?

Se você é atleta ou entusiasta da musculação, certamente precisará de suplementos alimentares para atingir seus objetivos. A creatina é um dos melhores suplementos conhecidos por melhorar o desempenho e promover a recuperação muscular . Com o que tomar creatina para maximizar seus benefícios? Os BCAAs parecem ser o suplemento ideal. Por isso, damos-lhe informações essenciais sobre cada um destes suplementos alimentares para o ajudar a escolher o produto que se adapta às suas necessidades.

Creatina: uma verdadeira aliada para o desempenho muscular

Assim como os BCAAs, a creatina também é composta por 3 aminoácidos. Estes são glicina, arginina e metionina. O corpo sintetiza parte dele e a outra parte é fornecida pelos alimentos, principalmente proteínas animais (carne e peixe). Se você pratica musculação, a creatina pode te ajudar a ganhar massa muscular e força de forma rápida e qualitativa. Ajuda a potencializar a energia muscular em muito pouco tempo para realizar melhor movimentos breves e intensos. Promove o desenvolvimento muscular, permitindo que praticantes de musculação e esportes de alta intensidade passem para o próximo nível.

Existem diferentes tipos de creatina , sendo os mais utilizados a creatina fosfato e creatina monohidratada. Esta última é a forma mais popular, simples e econômica. Tem sido objeto de numerosos estudos e sua eficácia está comprovada em atletas iniciantes que possuem boa massa muscular. Não hesite em optar por creatina de excelente qualidade.

BCAA: o trio de aminoácidos para uma eficácia ideal

Os aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) são suplementos alimentares muito populares entre a grande maioria dos atletas. Aproveite a black friday suplementos promoções para poder potencializar seus treinos. O Bcca é composto por 3 aminoácidos: leucina, valina e isoleucina , desempenham um papel muito importante na recuperação e estrutura muscular. Esses aminoácidos não são produzidos pelo corpo humano. Para fornecê-lo ao corpo, deve-se então optar pela ingestão por meio de dieta controlada ou suplementação.

Os três aminoácidos são encontrados em diversos alimentos proteicos como ovos, carnes, laticínios e outros. Você também os encontrará em grandes quantidades em diversos suplementos alimentares proteicos em pó, como whey protein e caseína.

Um dos principais benefícios dos BCAAs é que ajudam a reparar o tecido muscular e a reduzir a fadiga após o exercício. Contribuem também para melhorar a adaptação fisiológica e o desempenho físico a longo prazo.

Os BCAAs também podem constituir uma verdadeira fonte de energia instantânea e promover a redução do catabolismo durante o exercício. O Bcca é perfeito para nutrir os músculos durante o exercício, melhorando o anabolismo e retardando o catabolismo muscular. São de origem vegetal, 100% puros e versáteis, pelo que podem acompanhá-lo, seja qual for o tipo de esporte que pratique.

BCAA versus creatina: qual a melhor escolha a fazer?

A creatina e os BCAAs oferecem vários benefícios específicos para os atletas. No entanto, devem ser tomados em conjunto com uma boa alimentação e um programa adequado de exercícios físicos. Você também precisa considerar seus objetivos, tolerância e dieta.

Escolha seu suplemento de acordo com seus objetivos

Realmente não há escolha entre esses dois suplementos. Tudo depende das necessidades de cada indivíduo. Se o seu objetivo é reduzir a fadiga ou melhorar a recuperação muscular, não hesite em optar pelos aminoácidos de cadeia ramificada ! Esta suplementação é ideal para todos os atletas, sejam praticantes de desportos de força ou de resistência.

Se você deseja fortalecer e aumentar as reservas de energia dos músculos, a creatina é a melhor opção. Destina-se idealmente a perfis específicos de nível bastante elevado que praticam atividades desportivas como levantamento de peso, corrida ou desportos de combate. Tomar suplementos alimentares de creatina ajuda a melhorar seu desempenho durante períodos de prática esportiva intensa e de curta duração. Você também pode usá-lo para esportes de resistência de alta intensidade, como é o futebol

Podemos combinar BCAAs e creatina?

Tanto a creatina quanto os BCAAs são ricos em aminoácidos e eficazes para impulsionar seus treinos. No entanto, eles desempenham funções completamente diferentes, dando a você a oportunidade de combiná-los para obter benefícios sinérgicos. Essa combinação pode ajudar a aumentar sua resistência e torná-lo mais capaz de treinar por mais tempo e com mais intensidade. Juntos, estes dois suplementos dietéticos também podem contribuir para um maior crescimento muscular. Outro benefício sinérgico é que eles ajudam a reduzir a dor e a se recuperar mais rapidamente.