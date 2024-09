Aprovados para a Polícia Civil na maior nomeação da história se formam e reforçam delegacias em SP

O governo de São Paulo realizou nesta quinta-feira (26) a formatura de 3.172 policiais civis e médico-legistas que vão recompor o efetivo das instituições em todo o estado. O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, quando também foram entregues 75 novas viaturas para reforçar as delegacias de diferentes regiões.

“Hoje é um dia bastante especial, porque damos um passo gigante para cumprir nosso compromisso de valorizar os profissionais de segurança do Estado. Já havíamos realizado uma importante recomposição salarial e agora ampliamos o efetivo da Polícia Civil e investimos em infraestrutura com a entrega de novas viaturas. Desejamos boa sorte a estes policiais que iniciam hoje a sua carreira e, assim, trazemos mais segurança à nossa população”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

Os policiais fazem parte da maior nomeação da história do estado, que aconteceu em maio com mais de 4 mil aprovados para o concurso da instituição. Do total, 3.517 efetivamente deram continuidade ao processo de estudos na Academia de Polícia (Acadepol). Mais de 300 delegados seguem em formação até novembro, quando devem finalizar o curso.

Os 1.942 escrivães e 1.060 investigadores formados na academia escolheram as regiões de atuação e foram distribuídos conforme a classificação. O novo contingente reduz o déficit da instituição em 10%.

Conforme o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, desde o início da gestão o objetivo foi sanar as maiores dores da instituição, sendo a principal delas a falta de efetivo. “Nós lutamos muito para que essa nomeação fosse possível e agora vamos aumentar nossas forças em cada canto do estado com essa distribuição, que fará uma diferença para todas as unidades policiais”, enfatizou.

A recomposição no efetivo é fundamental para aperfeiçoar o combate ao crime organizado, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian. “Os agentes foram distribuídos pelas delegacias do estado de modo que todas as regiões pudessem ser beneficiadas com mais profissionais, recompondo o quadro de policiais que historicamente ficou defasado”, explicou.

As unidades do Instituto Médico Legal receberam nesta semana 170 médicos-legistas. “Essa contratação fortalece a estrutura da Polícia Técnico-Científica nas unidades e núcleos em todo o estado, o que é essencial para um atendimento adequado e de qualidade na realização de exames de violência ou acidentes. O reforço no quadro de profissionais torna o trabalho mais eficiente e rápido”, destacou o Superintendente da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, Claudinei Salomão.

Nesta semana, os policiais da Capital já começaram a trabalhar. São 680 entre investigadores e escrivães. O IML recebeu 35 médicos-legistas. Nas cidades da Grande São Paulo, são 490 novos policiais civis e 17 médicos-legistas.

No interior paulista, a região de Campinas recebeu 319 agentes e 13 médicos-legistas. Na Baixada Santista, 279 escrivães e investigadores começaram a trabalhar nas delegacias da região. O efetivo do IML foi reforçado com 18 profissionais.Na área de São José dos Campos, foram designados 234 agentes e dez médicos-legistas. As delegacias da região de Piracicaba passaram a contar com 186 escrivães e investigadores. Além disso, 19 médicos reforçam o quadro de profissionais do IML.

Em Ribeirão Preto, 172 policiais civis e 25 médicos-legistas estão trabalhando nas delegacias das cidades da região e no IML. Os municípios do entorno de Sorocaba passaram a contar com 166 escrivães e investigadores e 16 médicos-legistas. Em Bauru, foram 150 agentes e 5 profissionais para o IML.

A região de Araçatuba teve o efetivo reforçado com 133 policiais civis e cinco médicos-legistas. Em São José do Rio Preto, foram designados 110 escrivães e investigadores e dois profissionais para o IML. As delegacias do entorno de Presidente Prudente receberam 83 novos policiais e cinco médicos para o IML.

Novas viaturas para a Polícia Civil

Durante o evento, também foram entregues para a Polícia Civil 75 novas viaturas para reforçar a frota das delegacias em diferentes regiões. O investimento foi de mais de R$ 9,8 milhões via Fundo de Incentivo à Segurança Pública. Além disso, parte do valor saiu do Fundo Estadual de Segurança Pública (R$ 2 milhões) e de emendas parlamentares (R$ 2 milhões).

Dos 75 veículos, 47 serão destinados à capital paulista, sendo divididos entre distritos policiais e departamentos como o de Proteção à Cidadania (DPPC), de Operações Policiais Estratégicas (Dope), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

A região metropolitana vai receber dez carros que serão usados nas delegacias seccionais de Franco da Rocha, Guarulhos, Osasco e outras, principalmente para as equipes que fazem parte do setor de homicídios. No litoral do estado, as viaturas vão reforçar as frotas de Santos, Guarujá, Itanhaém e São Vicente na Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic) e nas Delegacias de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).

Os veículos também serão entregues para as cidades de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba.

Conforme a Delegacia Geral de Polícia, as viaturas destinadas à capital também atenderão outras regiões do estado, pois foram alocadas em departamentos que atuam em qualquer cidade paulista por meio do trabalho especializado. Desde o início da gestão, o governo paulista adquiriu 365 viaturas para a Polícia Civil, o que representou um investimento de R$ 55,2 milhões em recursos do tesouro estadual.