Aprovados no Provão Paulista têm até quarta (29) para se matricularem nas Fatecs

Os estudantes classificados na quarta chamada do Provão Paulista Seriado para as aulas que terão início no segundo semestre nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo têm até quarta-feira, dia 29, para efetivarem a matrícula no curso superior escolhido.

A lista dos aprovados na quarta chamada foi divulgada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) na segunda-feira, dia 27 de maio. A relação de nomes está disponível para consulta no site provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

Os convocados devem registrar a matrícula de forma online no portal das Fatecs, em www.cps.sp.gov.br/provaopaulista. Após o prazo, o candidato perderá o direito à vaga.

“Entrar na Fatec foi uma sensação incrível, principalmente pra mim que no Ensino Médio não via tanta expectativa de conseguir alcançar sonhos através dessa nova oportunidade”, afirma Erick Dias Guimarães, de 18 anos, aprovado na Fatec de Franco da Rocha para o curso de gestão de energia e eficiência energética.

Entre as vagas com oportunidades abertas nesta etapa estão a faculdade de comércio exterior, logística, marketing, ciência de dados, sistemas para internet, entre outras.

“O recado que eu passo pra quem está no Ensino Médio e pretende entrar na faculdade é focar no Provão Paulista e ver isso como uma oportunidade incrível para a vida de cada um”, ressalta Erick Dias Guimarães.

As datas de avaliação do Provão Paulista Seriado deste ano devem ser divulgadas em breve. Na primeira edição, mais de 15 mil vagas foram abertas nas Fatecs, USP, Unesp, Unicamp e Univesp.