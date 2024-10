Aprovado em concurso de SP, professor é influenciador e usa redes para promover a educação

Wilson Luiz de Oliveira Leite, de 23 anos, tem uma trajetória que se confunde com a de muitos de seus alunos. Jovem, morador da Vila Inácio, zona norte de São Paulo, ele era conhecido na escola como um aluno com excelentes notas e como colega de parte dos alunos para os quais dá aulas hoje em dia. Contratado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), ele está entre os 12,8 mil professores aprovados no concurso público que foram nomeados pelo secretário Renato Feder e ingressarão como efetivos da rede em 2025.

“Às vezes, sou confundido com meus alunos pela idade. Já aconteceu de um agente de organização me mandar para a sala de aula”, conta ele, que dá aulas para adolescentes na Escola Estadual Brigadeiro Gavião Peixoto, na Vila Perus.

“Me sinto próximo dos meus alunos, não só por estarmos em uma faixa etária próxima, mas também porque sempre morei no mesmo bairro, jogo bola com eles aos finais de semana e vivo a realidade que eles vivem. Isso me ajuda a entendê-los melhor, conversar de igual para igual e olhar para cada estudante de forma integral”, completa.

Formado em Educação Física, Pedagogia e Biologia, Wilson está cursando Nutrição e participa de um projeto de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Ele relembra a importância de seus professores na decisão de seguir o caminho da educação. “O professor Francisco, que hoje é o diretor da escola onde dou aulas, foi uma grande inspiração. Lembro também da professora Priscila, de Língua Portuguesa, do Herbert, de História, e do Clayton, de Física. Eles marcaram minha trajetória.”

Além de lecionar, Wilson é influenciador digital e possui mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. “Fico surpreso por ser reconhecido na rua, no parque de diversões, e até por alunos de escolas particulares”, diz. Com 554 mil seguidores no Instagram, 329 mil no TikTok, 100 mil no Kwai e 64 mil no YouTube, Wilson se destaca por usar as redes sociais para promover a educação. “Mesmo com a visibilidade e o retorno financeiro que as redes podem trazer em algum momento, não quero deixar de ser professor na rede estadual”, afirma.

Wilson também faz questão de ser um exemplo para seus alunos, recusando propostas de publicidade que julga inadequadas, como jogos de azar. “Sempre falo com eles sobre os perigos das apostas, que acabam com famílias e causam vícios”, ressalta.

O professor também tem influenciado seus alunos e vizinhos a participar cada vez mais dos exames aplicados pela Secretaria da Educação, como a Prova Paulista, avaliação bimestral da rede, e do Provão Paulista, que dá acesso direto às universidades e faculdades públicas paulistas.

“Sei que meus alunos estão atentos à avaliação bimestral para se prepararem para concorrer a uma das 15 mil vagas do Provão Paulista, competindo de igual para igual com alunos da rede pública. Eles adoram assistir às aulas gravadas e me cobram para postar os conteúdos quando eu demoro mais que o comum, muitos deles porque querem reforçar os estudos em casa. É gratificante saber que estou ajudando não só na sala de aula, mas também online”, reconhece.

Em toda a escola, 79,5% dos alunos do Ensino Médio fizeram a Prova Paulista no primeiro bimestre, 83,6% no segundo, e agora, no terceiro, 90,9% dos estudantes. “Isso é resultado de um trabalho em equipe e de todos os professores porque ninguém faz nada sozinho.”

Morador da Vila Inácio, Wilson tem uma relação de carinho com a escola onde leciona e com os alunos, muitos dos quais são também vizinhos e amigos de infância. “Um exemplo é meu vizinho Kaynã, que eu ajudava com as lições de casa e que hoje é meu aluno no segundo ano do Ensino Médio, assim como minha sobrinha Gabrielle”, conta.

Ser o primeiro da família a concluir o Ensino Médio e frequentar uma faculdade foi uma conquista importante para Wilson. Agora, ele celebra novos sonhos, como a entrada em um apartamento, e reafirma seu desejo de continuar lecionando no bairro onde cresceu. “Quero continuar sendo professor na escola Brigadeiro Gavião Peixoto por muito tempo”.

Através das aulas e das redes sociais, Wilson busca transformar a vida de seus alunos, assim como a educação fez com a dele. “Quero que meus alunos saibam que, assim como eu, eles podem conquistar tudo o que quiserem. Eu estou aqui para incentivá-los – dentro e fora da sala de aula”, finaliza.

12,8 mil novos professores na rede estadual

Wilson está entre os 12,8 mil novos professores concursados que ingressarão na rede estadual de ensino no próximo ano letivo. Eles foram aprovados em certame realizado para a contratação de professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. O último concurso público para contratação de professores desses níveis de ensino pelo Estado foi realizado em 2013. Na terça-feira (15), Dia do Professor, Wilson e outros docentes ingressantes tiveram um encontro com o vice-governador, Felicio Ramuth, e com o secretário da Educação, Renato Feder.