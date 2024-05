Aprovação do Mover na Câmara é um grande passo para o transporte elétrico no Brasil

A ABVE cumprimenta a Câmara dos Deputados pela aprovação do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), na noite desta terça-feira (28/5) – incluindo a emenda que prevê incentivos às bicicletas elétricas no texto final.

O Mover é o mais avançado programa automotivo já concebido no Brasil, e sua implementação será decisiva para desenvolver a eletromobilidade e acelerar a descarbonização da matriz de transportes do país.

“O Mover é um grande passo à frente para a indústria automotiva brasileira e, ao mesmo tempo, representa uma saudável linha de continuidade com programas anteriores, como o Inovar Auto e o Rota 2030” – afirmou o presidente da ABVE, Ricardo Bastos.

“É uma política pública que abre espaço para o crescimento da eletromobilidade, para apoiar a pesquisa tecnológica por empresas brasileiras e, principalmente, para atrair investimentos na fabricação de veículos elétricos e híbridos em território nacional” – acrescentou.

EMENDA

A ABVE comemorou a aprovação (por 273 votos a 111) da emenda que restabeleceu os incentivos à produção bicicletas elétricas e bicicletas comuns no Mover.

Esses incentivos, previstos nas versões preliminares do programa, tinham ficando de fora do texto divulgado no dia 30 de dezembro de 2023 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Inovação (MDIC), e agora foram repostos pelos deputados.

A ABVE trabalhou intensamente pelas bicicletas elétricas no Mover, com apoio de parlamentares da Frente Parlamentar da Eletromobilidade no Congresso Nacional, presidida pelo senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

A ABVE destacou também a rapidez da tramitação da matéria no Congresso. “O fato de um programa de tal complexidade ter sido aprovado pela Câmara em apenas cinco meses atesta a relevância do tema e o amplo consenso alcançado entre diferentes setores industriais e lideranças parlamentares” – disse Ricardo Bastos.

“O Brasil tem agora uma rota mais segura e mais inovadora para a eletromobilidade” – concluiu o presidente da ABVE.