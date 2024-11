Apresentador vencedor de três Emmys morre de forma repentina aos 39 anos

Os fãs do apresentador e jornalista Chauncy Glover foram pegos de surpresa pela notícia repentina de sua morte aos 39 anos, nesta quarta-feira (6). Ele era âncora do KCAL News, de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Notícia da morte foi confirmada pela família de Glover em comunicado à KCAL. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada.

Família falou em “perda inimaginável” ao reportar a morte do jornalista. “Nós, Sherry e Robert Glover, juntamente com a amada família de Chauncy, estamos arrasados pela perda inimaginável de nosso amado Chauncy. Ele era mais do que um filho e irmão, era um farol de luz em nossas vidas e um verdadeiro herói para sua comunidade”, diz a nota.

Os parentes de Glover também agradeceram o apoio dos fãs, mas pediram para que respeitem a privacidade da família. “Enquanto lamentamos esta perda profunda, somos confortados pela manifestação de amor e pelas memórias compartilhadas por aqueles que conheceram Chauncy como a alma apaixonada e talentosa que ele era. Pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos e honramos seu incrível legado. Ele foi tirado de nós muito cedo, mas seu impacto será sentido para sempre”.

Chauncy Glover era âncora do noticiário de Los Angeles, mas antes comandou por oito anos um programa no canal ABC. Ao longo de sua carreira, conquistou três prêmios Emmy. Em 2013, ele fundou uma organização sem fins lucrativos para ajudar jovens negros e latino-americanos.