Apresentador Sergio Aguiar tem crise ao vivo e deixa ‘Jornal da Record’ no meio

Em uma reviravolta inesperada, o novo âncora do ‘Jornal da Record’, Sergio Aguiar, foi obrigado a se afastar de suas funções após apenas três dias no cargo. Durante um intervalo da transmissão, o apresentador teve que deixar o estúdio devido a um problema de saúde.

Durante a ausência de Aguiar, quem assumiu seu lugar ao lado da veterana Christina Lemos foi a jornalista Salcy Lima. Ao iniciar a sequência de notícias, ela informou aos telespectadores sobre a situação. “O meu colega Sergio Aguiar precisou deixar a bancada por causa de uma alergia”, afirmou Lima, ressaltando que o âncora deverá retornar na próxima segunda-feira, dia 17.

Conforme informações divulgadas pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, as alergias podem ser causadas por diversos fatores, incluindo reações a alimentos, medicamentos, picadas de insetos, estresse emocional, entre outros. Essa condição pode impactar significativamente a saúde e o bem-estar do indivíduo.

Sergio Aguiar, com 55 anos e uma carreira consolidada na televisão brasileira, assumiu o comando do telejornal após a saída de Celso Freitas, que estava na emissora por duas décadas. Antes de sua nova função na Record, Aguiar já havia atuado como repórter na extinta TV Manchete e como apresentador na GloboNews. Desde junho de 2019, ele tem contribuído para que o canal se mantenha como vice-líder de audiência.

Além de sua trajetória profissional, Aguiar é conhecido por seu estilo de vida ativo e frequentemente compartilha em sua conta no Instagram momentos dedicados à prática de exercícios físicos. Um entusiasta da corrida, ele já participou de diversas maratonas tanto no Brasil quanto no exterior.