Apresentado, Angileri garante estar pronto para estrear no Corinthians

Na última sexta-feira, 28 de outubro, o Corinthians anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo argentino Fabrizio Angileri, durante uma coletiva realizada no CT Joaquim Grava. O atleta firmou um contrato com o clube até dezembro de 2025.

Acompanhado por Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Timão, Angileri expressou sua satisfação em se juntar à equipe e compartilhou detalhes sobre sua trajetória recente. O jogador mencionou que foi abordado pelo Corinthians há alguns meses, mas a negociação não se concretizou na época. “Estava passando por um momento difícil no Getafe e estava em busca de uma nova oportunidade. Há seis meses surgiu o interesse do Corinthians, mas não deu certo naquele momento. Agora me sinto fisicamente bem e estou pronto para me integrar ao time”, afirmou.

Fabrizio Angileri começou sua carreira nas categorias de base do Godoy Cruz, na Argentina, antes de ganhar destaque no River Plate. Sua passagem pelo futebol europeu ocorreu entre 2022 e 2025, quando defendeu as cores do Getafe, onde também teve um desempenho notável. Ao encerrar seu vínculo com o clube espanhol, o lateral se junta ao Alvinegro para fortalecer a defesa.

O novo reforço do Corinthians foi indicado pela comissão técnica liderada por Ramón Díaz e Emiliano Díaz, que vêem em Angileri um jogador com potencial para contribuir significativamente com a equipe.

Com a chegada de Fabrizio, o Corinthians agora conta com quatro opções para a lateral-esquerda, incluindo Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios, ampliando as alternativas para o técnico em suas estratégias táticas.