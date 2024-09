Apresentações culturais estreiam no Festival Estudantil do Futuro de Ribeirão Pires

Com dança, música, teatro, exposições e mostra de videoarte, esta segunda-feira (30) foi o dia das apresentações artísticas e culturais no Festival Estudantil do Futuro, que ocorreu no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, na sede da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires).

Completamente lotado com estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares, os alunos e alunas deram um show, tanto nas apresentações quanto na torcida de quem estava na cadeira aguardando sua turma pisar no palco.

Com números solo e em conjunto, o palco do anfiteatro recebeu apresentações de dificuldades variadas, com diversos estilos de música e com passos coreografados pelos próprios alunos. As exibições não contam pontos para a disputa dos Jogos Estudantis do Futuro.

“Hoje foram as apresentações artísticas e culturais que tiveram espaço nos Jogos Estudantis do Futuro. Teve música, teatro, dança, exposição de desenho e videoarte. A ideia do evento esportivo-cultural é de ser plural e dar vazão às diversas produções que os estudantes estão inseridos em suas escolas”, disse a coordenadora pedagógica da rede municipal e uma das idealizadoras dos Jogos, Francine Duclos.

O Festival Estudantil do Futuro é uma iniciativa da municipalidade e que incentiva a atividade física, a interação dos estudantes de diferentes escolas municipais, estaduais e particulares. O evento reúne mais de 7.000 estudantes de 32 colégios. Além das atividades esportivas e culturais, o evento conta realiza ações voltadas ao meio ambiente e à educação no trânsito.