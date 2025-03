Apresentação mundial do sedã elétrico Volvo ES90 – Ostentação tecnológica

A Volvo Car acaba de apresentar em Estocolmo, na Suécia, seu novo 100% elétrico, o ES90. Produzido na China, o carro – previsto para chegar ao Brasil no segundo semestre de 2026 – é o primeiro modelo da marca sueca a trazer tecnologia de 800 volts junto a um sistema de bateria de 106 kWh. Os principais benefícios do sistema elétrico privilegiam sua bateria, com capacidade de recarga mais rápida, desempenho geral aprimorado e mais eficiência em comparação ao sistema de 400 volts, presente nos outros modelos elétricos da fabricante sueca. Soma-se a isso novos software e hardware de gerenciamento de bateria e maior autonomia, recarregando mais rápido do que qualquer outro Volvo elétrico. O ES90 pode adicionar 300 quilômetros de alcance em dez minutos em estações rápidas com potência de 350 kW. A autonomia geral do novo ES90 é de 700 quilômetros, pelo ciclo de testes europeu WLTP.

Com 4,99 metros de comprimento, 1,94 metro de largura, 1,54 metro de altura, 3,10 metros de distância de entre-eixos, 424 litros de capacidade do porta-malas – com um compartimento frontal de 22 litros no espaço normalmente destinado ao motor a combustão –, o ES90 tem três versões em termos de potência, a primeira com apenas um propulsor, ligado ao eixo traseiro, com 245 kW (333 cavalos), 48,9 kgfm de torque e aceleração de zero a 100 km/h em 6,7 segundos. A segunda tem dois motores, um acoplado a cada eixo, com total de 330 kW (449 cavalos), torque combinado de 68,3 kgfm e aceleração até os 100 km/h em 5,5 segundos, enquanto a terceira também utiliza motorização dupla com total de 500 kW (680 cavalos) e 88,7 kgfm, tendo a aceleração até os 100 km/h em quatro segundos. A velocidade final em todas as variantes é limitada eletronicamente em 180 km/h. “As inovações presentes no ES90 prometem combater dois pontos cruciais na decisão de compra por um carro 100% elétrico: autonomia e tempo de carregamento. Sabemos que as medições do Inmetro são mais severas que as do ciclo WLTP, mas estamos empolgados com o futuro dos nossos produtos com essas novas tecnologias”, comemorou Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

De acordo com a marca sueca, para criar o novo sistema de 800 volts, cada componente do sistema elétrico foi atualizado para ser compatível, incluindo as células da bateria, os motores, o inversor e o carregamento, além dos sistemas de climatização, ar-condicionado e térmicos. O sistema lançado pelo ES90 fornece mais potência e alcance com a mesma corrente que um de 400 volts, gerando menos calor e permitindo, assim, um carregamento mais rápido sem sobrecarregar a parte elétrica. O sistema de 800 volts conta também com motores elétricos mais leves e outros componentes, reduzindo o peso geral do carro (2.132 quilos), melhorando a eficiência do sistema e aumentando a capacidade de acelerar e a autonomia. O novo software de gerenciamento de bateria desenvolvido pela equipe de engenharia da Volvo Cars cria uma experiência de carregamento mais robusta. Comparado a outros automóveis elétricos da marca sueca, o novo software reduz o tempo para carregar o ES90 de 10% a 80% para 20 minutos.

O ES90 tem os tradicionais faróis com estilo “Martelo de Thor” e conjunto de lanternas em formato de “C” voltado para dentro e duas faixas verticais nas laterais do vidro traseiro, com sete opções de cores externas e rodas de 20 a 22 polegadas. O interior, com design minimalista e sóbrio, a exemplo do recentemente lançado SUV elétrico EX90, tem espaço de sobra para cinco adultos – não importando a estatura do ocupante –, central multimídia “touchscreen” de 14,5 polegadas no sentido vertical, outra tela de 9 polegadas para o motorista e “head-up display” com projeção de informações do carro projetadas no para-brisa. Com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e carregador de celular por indução, o sistema de entretenimento e conectividade é alimentado pela plataforma Cockpit da Qualcomm, com Google Maps, Google Assistant e a loja de aplicativos Google Play conectados a um modem compatível com 5G.

Mas um Volvo não seria um Volvo se não fosse equipado com as tecnologias mais avançadas de segurança automotiva. Para isso, o ES90 tem um conjunto de sensores, destacando o Lidar, com cinco radares, sete câmeras e 12 sensores ultrassônicos, antecipando o veículo além das reações humanas para evitar colisões e perigos na estrada. O grande sedã com estilo cupê elétrico foi projetado para fornecer proteção de 360 graus em caso de acidente. Uma gaiola de segurança de aço de ultra resistência envolve todos os ocupantes, trabalhando com zonas de deformação dianteiras, traseiras e laterais para absorver e redistribuir a força do impacto. Para maior segurança, a bateria tem sua própria gaiola. Um “anjo da guarda” tecnológico do motorista – a partir de sensores e um volante sensível ao toque – analisa padrões nos movimentos dos olhos e de cabeça do condutor, assim como seu estilo de direção. O Driver Understanding utiliza então essas informações para ajustar o tempo de avisos e intervenções, assumindo o controle do veículo de forma autônoma se necessário.

Para a Volvo, a tecnologia da bateria não é a única área em que o ES90 tem um desempenho de ponta, com o veículo progredindo em outras áreas relacionadas à sustentabilidade. O ES90 utiliza materiais reciclados e naturais, contribuindo para a redução de emissões de CO 2 no processo de produção do carro. Na parte metálica, 29% de todo o alumínio e 18% de todo o aço utilizados para a produção do sedã são reciclados, contendo ainda 16% de polímeros reciclados e materiais de base biológica. Os painéis do interior são feitos de madeira certificada pelo Forest Stewardship Council (“conselho de manejo florestal”, em tradução livre).