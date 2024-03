Aprendiz “Impulso Digital” reforça educação básica e mira gargalo de profissionais em tecnologia

No último dia 6, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE em parceria com a Ada Tech, e apoio do Movimento Tech e Centro Paula Souza reuniram profissionais de Recursos Humanos e da área de Tecnologia para o lançamento do programa de aprendizagem “Impulso Digital”.

A iniciativa pioneira no país contará com grade curricular voltada para o combate de dois gargalos diagnosticados pelas instituições: a defasagem de conhecimentos educacionais básicos e o apagão de profissionais na área de tecnologia, que poderá chegar ao déficit de 206 mil profissionais em 2025.

A primeira etapa do programa, baseado na Lei da Aprendizagem (Lei 10.097/2000), abrangerá a Grande São Paulo, contará com professores de português e matemática dentro da sala de capacitação e conciliará mais de 500 horas dedicadas ao estudo da língua inglesa, estatística, banco de dados, entre outros temas.

“O intuito do programa é formar aprendizes mais capacitados e conectados com as novas tendências, por isso, vamos reforçar a educação de base e desenvolver as competências necessárias para as profissões do futuro. Os aprendizes que passarem pelo Impulso Digital serão capazes de trabalhar na área de tecnologia e correlatas”, afirma Rodrigo Dib, superintendente Institucional do CIEE. A projeção é contratar 5 mil aprendizes até o final do ano.

“Diante das necessidades e desafios futuros na área de tecnologia, essa parceria surge como um incentivo para que jovens aprendizes se tornem profissionais qualificados e comprometidos, com melhores previsões de salários e conhecimentos específicos, se diferenciando no mercado”, afirma Felipe Paiva, fundador e CEO da Ada Tech. “Estamos empolgados em participar desse programa e prontos para fornecer toda aprendizagem necessária para essa nova geração de profissionais”, pontua Paiva.

A iniciativa conta com o apoio do Movtech, coalização de organizações que buscam direcionar recursos para o investimento social em educação e tecnologia, e do Centro Paula Souza.

“O trabalho em conjunto para o desenvolvimento do Impulso Digital é um exemplo de como a colaboração entre diferentes setores pode gerar impacto significativo na educação e no mercado de trabalho”, afirma Mariana Lopes, gerente executiva do Movimento Tech. “Acreditamos que, ao investir na base educacional e nas habilidades digitais dos jovens, estamos respondendo às demandas dos profissionais e das empresas, solucionando problemas reais”, finaliza a executiva.

“O programa irá fazer a diferença na vida de milhares de jovens que buscam, por meio da educação, novos caminhos para crescer, prosperar e realizar seus sonhos. Para o Centro Paula Souza, é uma honra estar entre os apoiadores de uma iniciativa tão promissora e alinhada com os desafios e as demandas do mundo atual”, afirma a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá.

As empresas interessadas em contratar para o programa Aprendiz Impulso Digital devem acessar o endereço: https://portal.ciee.org.br/contrate-com-o-ciee/