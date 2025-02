Aprenda como fazer uma receita de Bolinhos de Carne com Batata

Uma nova receita promete encantar os amantes da culinária prática e saborosa: os bolinhos de carne com batata, que se destacam por serem crocantes por fora e macios por dentro, mesmo sem a necessidade de fritura. Este prato é ideal para quem busca uma opção leve e saudável, sem abrir mão do sabor.

Ingredientes Necessários

Para preparar esses bolinhos irresistíveis, os ingredientes são simples e acessíveis:

4 batatas asterix (aproximadamente 120g cada), cozidas e espremidas;

1/2 xícara de farinha de trigo (ou o suficiente para dar o ponto na massa);

2 ovos diluídos em um pouco de água filtrada;

1 xícara de farinha de rosca ou farinha panko para empanar;

500g de carne moída (preferencialmente patinho ou acém);

10 azeitonas verdes picadas (ou a gosto).

Equipamentos Recomendados

A preparação dos bolinhos requer alguns utensílios básicos:

Tábua de corte;

Tigelas (3 unidades);

Travessa de apoio;

Espremedor de batatas ou peneira grossa;

Assadeira;

Frigideira ou panela larga;

Espátula.

Método de Preparo

A elaboração desses bolinhos é bastante simples. Primeiramente, deve-se cozinhar as batatas até ficarem macias e depois espremê-las. Em seguida, em uma tigela, mistura-se a batata espremida com a carne moída, as azeitonas e a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. É importante ajustar a quantidade da farinha para que a mistura não fique muito líquida.

Após isso, adicionam-se os ovos diluídos e mistura-se bem. A massa deve ser moldada em pequenas porções e, então, empanadas na farinha de rosca ou panko.

A última etapa consiste em dispor os bolinhos na assadeira e levá-los ao forno pré-aquecido, garantindo que fiquem dourados e crocantes. Assim, estes bolinhos podem ser servidos como um delicioso aperitivo ou acompanhamento em diversas refeições.

Conclusão

Os bolinhos de carne com batata são uma excelente escolha para quem deseja uma refeição prática, saborosa e saudável. Com esta receita fácil, qualquer pessoa pode surpreender familiares e amigos com um prato digno das melhores mesas. Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia!