Aprenda a receita da famosa granola artesanal do Villa D’Ozio

Natural, a granola caseira começou a fazer parte do cardápio de muita gente por ser saborosa, nutritiva e versátil. Quando feita artesanalmente, o alimento traz sabores exclusivos, tanto que já se tornou “marca registrada” de hotéis boutique e de luxo pelo país. É o caso da granola do Villa d´Ozio, charmoso e sofisticado hotel na beira mar da Praia Brava, de Itajaí, no litoral catarinense. Servida no café da manhã, que aliás, é praticamente um brunch pela variedade de opções artesanais, a granola é feita na própria casa sob o comando do chef Jean Carlos e já ganhou fama entre os visitantes e hóspedes, tanto que a própria equipe do hotel conta que muitos deles são presenteados com porções da granola caseira embaladas com o charme característico do hotel.

Para quem não abre mão da granola na alimentação, que pode ser consumida com iogurtes, frutas, leites, saladas e até risotos e massas, vale a pena apostar na versão caseira e natural, que pode ser feita em casa, seguindo as dicas do Chef Jean Carlos, do Villa d´Ozio.

Para o preparo, ele indica oleaginosas nobres, como a castanha de caju e a macadâmia, que é leve, tem uma boa textura e cremosidade. Já o gergelim é essencial para garantir sabor e o cranberry desidratado traz um adocicado à mistura, que conta ainda com gordura de coco e mel. Segundo ele, a crocância ideal é adquirida após um processo delicado para tostar em baixa temperatura.

“A mistura passa no forno várias vezes. Ela é tostada em baixa temperatura, 145 graus, e a cada 4 minutos tiramos para mexer. Esse ciclo precisa ser feito cinco vezes para ter a granola perfeita, dourada e crocante. Para oferecer um produto excepcional aos nossos clientes e hóspedes, além de utilizar produtos de primeira qualidade, fazemos a granola todos os dias, para ela ser servida sempre fresca e tudo isso é feito com muito carinho e por isso é tão especial e encanta a todos”, explica o chef Jean Carlos.

A famosa granola pode ser degustada no café da manhã do Villa d’Ozio, que é servido em 3 passos. Mas, quem preferir, pode até pedir uma porção extra para levar pra casa. O café do hotel é mais um destaque, é composto por frutas da estação, com acompanhamentos variados, entre eles mel e iogurte natural. Bolos e pães de fermentação natural com frios selecionados são oferecidos na sequência, assim como opções de ovos mexidos, poché e omeletes. As bebidas incluem café, leite com e sem lactose, além de sucos variados.

O café da manhã é aberto ao público, mediante disponibilidade e reserva com um dia de antecedência. O atendimento ocorre das 8h às 11h e as reservas podem ser feitas no (47) 99151-9850. O valor é de R$150,00 por pessoa.