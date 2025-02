Aprenda a fazer este bolo de milho sem trigo e sem fubá

O bolo de milho, um clássico nas mesas brasileiras, é uma presença constante nos lanches da tarde, proporcionando momentos de aconchego e sabor. Este prato, que remonta às tradições indígenas dos tupis guaranis, se tornou um símbolo da culinária nacional, evoluindo ao longo do tempo e ganhando diferentes variações.

Historicamente, a receita original era bastante simples, utilizando apenas milho, água e sal. Contudo, com o passar dos anos, os cozinheiros brasileiros diversificaram os ingredientes e o modo de preparo, criando versões que atendem aos mais variados paladares.

Hoje em dia, o bolo de milho não é apenas uma sobremesa; ele representa um elo com as raízes culturais do Brasil, frequentemente associado a lembranças da infância e momentos de união familiar. Este quitute é capaz de reunir gerações em torno da mesa, tornando-se um elemento essencial na cultura alimentar do país.

Para aqueles que desejam experimentar essa delícia em casa, a preparação é descomplicada. Os ingredientes podem ser facilmente batidos no liquidificador. A seguir, segue uma sugestão de receita prática:

Ingredientes:

Milho verde

Açúcar

Leite

Óleo

Ovos

Pó para bolo (ou fermento em pó)

Pitadas de sal

Modo de Preparo:

No liquidificador, adicione todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira a massa para uma forma previamente untada. Preaqueça o forno a 200 graus Celsius e leve a forma ao forno por aproximadamente 1 hora. Para verificar se o bolo está no ponto ideal, observe se ele desenvolveu uma casquinha dourada na superfície. Aguarde esfriar antes de desenformar.

Assim, com essa receita simples e saborosa, o bolo de milho pode ser facilmente preparado para acompanhar aquele café fresco no final da tarde, mantendo viva uma tradição que encanta paladares e corações brasileiros.