Aprenda a dizer não: A chave para melhorar sua qualidade de vida e saúde mental

Aprender a recusar compromissos e demandas pode ser uma chave fundamental para aumentar a qualidade de vida e abrir espaço para atividades pessoais.

Justin Stewart, um profissional que enfrentou grandes desafios em sua trajetória, ilustra bem essa realidade. Ao iniciar sua carreira, ele se viu obrigado a acumular empregos para manter suas despesas em dia. Sua rotina era exaustiva, trabalhando como assistente de produção de um telejornal das 3h até o meio-dia, seguido por turnos em locadoras de veículos e lojas de varejo. Essa sobrecarga levou Stewart a momentos críticos, incluindo internação hospitalar devido à exaustão e uma infecção.

“Embora as pessoas ao meu redor valorizassem meu empenho, acabei pagando um preço alto por isso”, relata Stewart. “Um médico me disse que eu era muito jovem para estar tão estressado e que precisaria abrir mão de algumas coisas.” A partir desse episódio, aos 36 anos, ele decidiu estabelecer limites em sua vida profissional. Stewart abandonou os empregos extras e começou a se recusar a atender chamadas de trabalho fora do horário.

A capacidade de definir limites, no entanto, não é algo que todos conseguem fazer com facilidade. Muitas pessoas têm dificuldade em dizer não, especialmente quando se trata de superiores ou colegas de trabalho. Algumas sentem-se satisfeitas ao serem vistas como úteis ou necessárias.

Especialistas destacam que aprender a recusar pedidos é essencial para salvaguardar a saúde mental e física. Além disso, como qualquer habilidade, a prática facilita o processo de estabelecer limites.

Estratégias práticas foram apresentadas por profissionais de diversas áreas sobre como definir limites de maneira eficaz:

1. Planeje seu tempo com antecedência

Embora possa parecer contraditório, organizar uma agenda cheia pode ajudar na gestão do tempo e na redução da carga de trabalho. Bobby Dutton, fundador da GBM6, adota uma abordagem chamada “calendário agressivo”, reservando horários específicos para tarefas que tende a procrastinar.

2. Prepare-se para dizer não

Para aqueles que encontram dificuldades em recusar pedidos, ensaiar respostas pode ser uma solução eficiente. Frases simples como “Isso é demais para mim” ou “Posso lidar com apenas quatro ou cinco tarefas” podem facilitar a comunicação necessária.

3. Conheça seus limites

A psicoterapeuta Israa Nasir aconselha que antes de aceitar novas responsabilidades, é prudente avaliar rapidamente sua carga atual e prioridades. Ela sugere refletir sobre o que exaure suas energias e elaborar uma “lista de não”, onde constem atividades que devem ser evitadas temporariamente.

4. Utilize recursos tecnológicos a seu favor

A tecnologia pode ser um aliado na delimitação entre vida pessoal e profissional. Nasir encontrou uma solução ao mover aplicativos relacionados ao trabalho para longe da tela inicial do celular durante os finais de semana.

5. Selecione reuniões com critério

A CEO Janine Pelosi ressalta a importância de ser seletivo quanto às reuniões aceitas, sugerindo que os profissionais devem se sentir à vontade para declinar convites irrelevantes.

6. Estabeleça prazos claros

Lori Perkins, editora com uma história inspiradora após um diagnóstico sério de saúde, agora limita sua carga horária semanal e treina mentalmente suas negativas. Isso lhe permitiu mais liberdade para explorar hobbies e interagir socialmente.

No final das contas, aprender a dizer não não só protege o bem-estar individual, mas também contribui para um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Como Perkins conclui: “Dizer não transformou minha vida; sou uma pessoa completamente diferente agora.”