Apreensões de drogas em penitenciárias de São Vicente destacam desafios do sistema prisional

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do estado de São Paulo reportou uma série de apreensões de substâncias ilícitas em unidades prisionais localizadas em São Vicente, litoral paulista. As ocorrências, que envolveram visitas de familiares a detentos, refletem os desafios contínuos enfrentados pelo sistema penitenciário na luta contra o tráfico de drogas.

No último sábado, 21, três incidentes foram registrados durante as visitas em diferentes penitenciárias da região. Agentes penitenciários utilizaram aparelhos de escâner corporal para identificar irregularidades nas bagagens dos visitantes, resultando na descoberta de drogas.

Em uma das situações, um homem de 46 anos foi detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) Luis César Lacerda. Durante a passagem pelo escâner, foram detectadas anormalidades que levaram os agentes a encontrarem cerca de 10 gramas de maconha escondidos em seu chinelo.

Outra apreensão significativa ocorreu na Penitenciária II de São Vicente. Uma mulher idosa, mãe de um sentenciado, confessou ter trazido entorpecentes escondidos em sua roupa íntima após passar pelo escâner. Ela entregou aos agentes um pacote contendo 19 gramas de maconha e sete pequenos pacotes com aproximadamente seis gramas de cocaína.

Além disso, na Penitenciária 1 Dr. Geraldo de Andrade Vieira, uma mulher de 33 anos foi flagrada com 60 gramas de maconha. O entorpecente estava oculto na parte traseira de sua calça e foi entregue espontaneamente às autoridades durante a abordagem.

Em todas as situações, os visitantes foram encaminhados à delegacia para o registro do boletim de ocorrência e tiveram suas permissões para visita suspensas pela SAP.

Esses episódios evidenciam não apenas a persistência do tráfico dentro do sistema prisional, mas também os esforços contínuos das autoridades para coibir essa prática. A administração penitenciária tem reforçado as medidas de segurança nas unidades prisionais para garantir a integridade dos internos e do ambiente penitenciário como um todo.