Apreensão de drogas, armas e veículos aumentam em janeiro no interior de SP

O trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar na atual gestão permitiu um aumento da produtividade policial em todo o interior de São Paulo no mês de janeiro. Houve alta no número de pessoas presas e apreendidas, nas apreensões de armas ilegais e drogas e dos veículos recuperados.

O número de detidos em janeiro deste ano chegou a 10.769, 11,9% a mais que no mesmo mês de 2023, quando foram registradas 9.628 prisões.

Já o número de armas ilegais apreendidas aumentou 24,9% no comparativo, de 530 para 662. Houve também a apreensão de oito fuzis no interior paulista em janeiro. O número de infratores presos e de armas ilegais retiradas de circulação são os maiores desde 2020.

Os veículos recuperados e devolvidos aos seus donos passaram de 1.565 para 1.819 no último mês, aumento de 16,2%. O número é o maior desde 2021.

Em relação à quantidade de drogas apreendidas, houve alta de mais de 2 toneladas no comparativo entre os dois meses no interior paulista. De 7,1 toneladas em janeiro de 2023, para 9,2 toneladas no mesmo período deste ano, ou seja, 29,5% maior.