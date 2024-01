Aprecesp elege novo conselho Fiscal

O Prefeito de São Roque, Guto Issa, é um dos gestores municipais eleitos para o Conselho Fiscal da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP). Passando a ocupar o cargo de Conselheiro, o gestor são-roquense seguirá junto com seus pares na busca pelo desenvolvimento turístico das cidades paulistas.

“É uma grande honra estar entre os representantes do turismo em nosso Estado. Nos últimos anos, São Roque passou a explorar seu potencial turístico e vimos na prática como ele pode transformar o município e trazer benefícios à vida de todos. Com dedicação e transparência, vamos juntos construir uma gestão fiscal sólida e eficiente para promover o desenvolvimento sustentável em todas as Estâncias”, afirmou o prefeito.A Aprecesp foi fundada em 1985, sendo uma entidade privada e sem fins lucrativos, que representa os interesses e trabalha pelo desenvolvimento turístico do estado. Hoje, 70 estâncias integram a associação, que se tornou uma das mais prestigiadas do país, com assentos no Conselho Estadual de Turismo, na Câmara de Turismo da Federação do Comércio e no COC – Conselho de Orientação e Controle do DADE.

Com a eleição, os seguintes governantes integram o Conselho Fiscal da Aprecesp:

– Presidente: Laerte Sonsin Junior – Prefeito de Salto

– 1º Vice-Presidente: Márcio Melo Gomes – Prefeito de Mongaguá

– 2º Vice-Presidente: Regina Helena Janizelo Moraes – Prefeita de Águas da Prata

– 1º Secretário: Fernando Henrique Capato – Prefeito de Holambra

– 2º Secretário: Luciano Francisco de Godoi Lopes – Prefeito de Lindóia

– Conselheiro: Marcos Augusto Issa Henrique de Araujo – Prefeito de São Roque

– Suplente de Conselheiro: Alexandre de Siqueira Braga – Prefeito de São José do Barreiro.