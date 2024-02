Apple Vision Pro: conheça os primeiros óculos de realidade mista da Apple

A Apple lançou oficialmente o Apple Vision Pro neste último dia 02 (fevereiro de 2024) e disponibilizou o headset em lojas dos Estados Unidos. A pré-venda do produto e acessórios já tinha sido liberada em janeiro. Mas a novidade não possui data de lançamento no Brasil e em outros países. O Apple Vision Pro chega ao mercado com o preço inicial de US$ 3.499 e tem a proposta de unir a realidade aumentada e a realidade virtual em um único dispositivo independente, dispensando a necessidade de conexão com outros aparelhos.

Os óculos de realidade mista foram apresentados ao público pela primeira vez em junho de 2023 no Worldwide Developers Conference (WWDC 23), a conferência anual de desenvolvedores da Apple. No anúncio da tecnologia, Tim Cook, CEO da Apple, declarou que o lançamento “marca o início de uma nova era para a computação. (…) Assim como o Mac nos apresentou à computação pessoal e o iPhone nos apresentou à computação móvel, o Apple Vision Pro nos apresenta à computação espacial”.

Como funciona o Apple Vision Pro?

O Apple Vision Pro é a nova tecnologia de óculos de realidade mista da Apple que promete fornecer uma experiência digital com integração no espaço físico do usuário. Em outras palavras, o usuário consegue interagir com o conteúdo online do headset ao mesmo tempo em que mantém o contato com o ambiente externo. Sendo possível controlar o nível de imersão que desejar. Isso significa que enquanto utiliza o dispositivo, o usuário não tem sua visão bloqueada e permanece enxergando as pessoas, os objetos e os espaços em sua volta. E quem não está usando o Apple Vision Pro também consegue ver os olhos e expressões da pessoa que usa os óculos.

Em um primeiro contato, o dispositivo da Apple tem uma aparência semelhante aos outros óculos de realidade aumentada já encontrados no mercado. Porém, os aspectos parecidos limitam-se apenas a isso. Ao colocar os óculos de realidade mista, o usuário encontra a tela inicial para acessar aplicativos e experiências. Para navegar pelo Apple Vision Pro, basta utilizar as mãos, os olhos e a voz. Por exemplo, é possível focar a visão em um app e “clicar” nele para acessá-lo apenas com um gesto. Outro exemplo é uso da Siri para fazer comandos por voz para acessar alguma funcionalidade.

O sistema operacional do Apple Vision Pro é o visionOS. O software é dedicado aos óculos de realidade mista e foi construído com base no conceito de experiência espacial. De acordo com a Apple, a nova App Store traz aplicativos desenvolvidos especialmente para o visionOS. Além disso, o headset já possui funções e aplicativos conhecidos dos usuários da marca, como Apple TV, e-mail, Safari, iCloud e FaceTime.

O Apple Vision Pro conta com a primeira câmera 3D da Apple para captação de fotos e vídeos espaciais. O sistema de áudio espacial nativo com alto falantes posicionados próximos aos ouvidos também agrega a experiência destacada pela empresa. Caso prefira o áudio do AirPods Pro, o usuário pode emparelhar os dispositivos. Essa conexão se estende para outros dispositivos da Apple, como o iPhone e o Mac. Apesar do foco em interações virtuais, os óculos de realidade mista possuem botão superior para alguns comandos.

A estrutura do novo headset traz o encaixe flexível Light Seal para se adaptar ao rosto, a faixa de cabeça Solo Knit Band com amortecimento e elasticidade para ajustes mais confortáveis, sistema de display micro-OLED e opções de lentes ópticas da marca ZEISS para usuários com prescrições de óculos de grau. Dois processadores são responsáveis pelo desempenho do Apple Vision Pro: o chip M2 similar aos encontrados em outros produtos da Apple e o novo chip R1 dedicado às funções de imersão.

Repercussão do Apple Vision Pro

Desde o lançamento da novidade, o Apple Vision Pro gerou muitos comentários e vídeos com os óculos de realidade mista viralizaram na internet. O público se surpreendeu com as imagens de usuários utilizando o headset em espaços públicos e até mesmo enquanto dirigem. Os vídeos mostram as pessoas fazendo gestos e simplesmente interagindo com o ar.

Fonte: Apple, Canaltech, TecMundo, TechTudo