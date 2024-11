Apple Intelligence: confira os recursos da inteligência artificial da Apple

A Apple Intelligence é o modelo generativo de inteligência artificial (IA) desenvolvido pela Apple para compor exclusivamente os sistemas dos principais produtos da marca: o iPhone, o iPad e o Mac. O lançamento foi anunciado pela empresa em junho na WWDC24, a edição deste ano da conferência anual da Apple para desenvolvedores. No evento, a companhia apresentou recursos que utilizarão a IA para produzir textos, gerar imagens, priorizar notificações, entre outras funções. Além disso, a Apple Intelligence promete oferecer mais privacidade aos usuários e maior eficiência para a Siri.

Recursos da Apple Intelligence

De acordo com a Apple, a introdução da Apple Intelligence nos dispositivos da marca tem a proposta de otimizar, simplificar e acelerar as tarefas do dia a dia. A ferramenta de inteligência artificial será integrada em diferentes produtos (smartphones, tablets e computadores), sistemas operacionais (iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia) e aplicativos, como Mail, Notas, Pages e apps de terceiros.

As ferramentas de escrita da Apple Intelligence permitem obter diferentes versões do texto de acordo com a finalidade dele, revisar o conteúdo com verificação gramatical e resumir partes específicas de um texto da forma que preferir. A IA da Apple facilita a gestão dos e-mails, destacando as mensagens mais urgentes na caixa de entrada, exibindo uma prévia de cada e-mail e fornecendo sugestões de respostas rápidas. Essas funções de priorização e resumo de mensagens importantes também serão aplicadas nas notificações direto na tela de bloqueio.

Nos aplicativos de Notas e Telefone, a Apple Intelligence possibilita gravar, transcrever e resumir áudios. Quando uma chamada for gravada, os participantes recebem um aviso automático sobre o registro da conversa. Após o fim da chamada, o modelo de inteligência artificial vai gerar um resumo com os principais pontos.

A Apple Intelligence também traz uma nova funcionalidade para criação de imagens em três estilos: animação, ilustração ou esboço. Chamado de Image Playground, o recurso gera imagens em segundos a partir de descrições, fotos e sugestões personalizadas da própria IA com base nas suas conversas. Essa função estará presente em diversos apps da Apple e de terceiros que implementarem a nova API Image Playground. Já a ferramenta Genmoji permite criar emojis originais por meio de descrições e imagens de contatos selecionados.

Outra seção que receberá a Apple Intelligence é a área de fotos. Nela, a IA oferece uma opção de pesquisa aguçada para buscar por fotos específicas, a possibilidade de encontrar pontos específicos de vídeos e uma nova ferramenta para remover objetos indesejados de imagens. Além disso, a inteligência artificial também é capaz de selecionar fotos e vídeos com base na descrição do usuário para criar novos filmes com narrativa.

Disponibilidade da Apple Intelligence

Os recursos da Apple Intelligence serão disponibilizados com o lançamento dos sistemas operacionais iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. No primeiro momento, o modelo de IA será liberado para os usuários da versão beta e somente em aparelhos configurados em inglês dos EUA. Posteriormente, o suporte da inteligência artificial será ampliado para o inglês localizado da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido. A Apple promete disponibilizar ao longo de 2025 a compatibilidade da tecnologia com outros idiomas, como chinês, francês, japonês, espanhol, alemão, coreano, português, vietnamita, ente outros.

Fonte: Apple, TechTudo, TechCrunch