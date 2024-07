Apple anuncia chegada do RCS no iOS 18

A adesão do RCS pela Apple é um sonho antigo que, finalmente, virou realidade. Na edição deste ano de seu evento WWDC (Apple Worldwide Developers Conference), a multinacional anunciou, oficialmente, a chegada deste sistema de mensageria em sua mais nova atualização operacional: o iOS 18. Com previsão de lançamento entre setembro e outubro, a inclusão deste protocolo de comunicação trará enormes benefícios às empresas brasileiras, as quais poderão usufruir de um recurso robusto e com uma ampla gama de funcionalidades para atingir um público mais seleto em suas estratégias conversacionais.

Todo ano, as novidades expostas neste encontro são ansiosamente aguardadas pelo mercado, não apenas por ser considerado como um dos eventos de tecnologia mais importantes e reconhecidos, como também por ser o momento no qual a Apple costuma anunciar suas novidades mais inovadoras, especialmente, em termos de IA.

Segundo o que foi exposto nesta edição e, posteriormente, em seu site, a nova versão de seu sistema operacional estará disponível a partir dos iPhones XS e XS Max, aos 15, 15 Plus, Pro e Pro Max. Todos os modelos que estiverem dentro dessas opções, dessa forma, receberão, com a atualização, o suporte para RCS incluso automaticamente – em uma notícia que foi muito bem-vista pelo mercado internacional em termos de crescimento de oportunidades de negócios.

Afinal, com o RCS, as empresas poderão se comunicar com o seu público-alvo de forma mais simples e eficiente, através de um conjunto de recursos de texto, imagens, gifs e vídeos que tornam a experiência do consumidor muito mais interativa e personalizada. Muitos o consideram como um “sucessor” do SMS ou, até mesmo, como um potencial competidor do WhatsApp, justamente, por prover uma extensa gama de opções para o envio de mensagens de forma mais rica entre as partes. Contudo, é importante ressaltar que ele deve complementar as estratégias já investidas, se tornando mais uma opção extremamente vantajosa de ser incorporada nos planos internos.

Em seu início, este sistema de mensageria desenvolvido pelo Google estava apto apenas para aparelhos Android. Contudo, após uma série de provocações da organização para a dona da logo da maçã, esta, finalmente, havia divulgado, no final de 2023, que iria surfar essa onda e adotar o RCS em seus aparelhos. Mas, foi apenas agora que tivemos uma previsão oficial de chegada, a qual precisa ser acompanhada pelas empresas nacionais de forma que consigam aproveitar as vantagens em termos de alcance para expandir cada vez mais seus resultados.

Por mais que, no Brasil, a quantidade de pessoas que tenham iPhone seja consideravelmente menor do que as que possuem Android – com cerca de 18% que utilizam o IOS, conforme dados do Cupom Válido – a grande diferença com a chegada do RCS nesses usuários está em seu perfil de comprador. Isso porque, além de, em sua grande maioria, as pessoas fiéis à maçã costumem ter um maior poder aquisitivo, muitas delas ocupam cargos decisórios no ambiente corporativo e, portanto, são as responsáveis pela tomada de decisões frente às estratégias a serem seguidas.

Na prática, isso faz com que, com essa novidade, as empresas tenham um maior acesso a esse público que dará a palavra final frente a quais recursos investir no negócio, uma vez que o grande foco de uso do RCS no Brasil é, ainda, o meio corporativo, ao contrário do que é visto em outros países como os Estados Unidos, onde esse sistema é bastante utilizado em conversas pessoais.

Dessa forma, mesmo que tenhamos um market share de iPhones reduzido no país, a expectativa é de que, com a inclusão deste sistema de mensageria no IOS 18 e considerando todas as iniciativas que estão sendo vistas frente a este protocolo, o alcance global do RCS deve chegar em torno de 80% a 85%, segundo dados da Pontaltech, contando com o apoio de um protocolo seguro e que permite uma experiência muito mais enriquecedora para a atração e retenção de seus consumidores.

Em poucos meses, os fãs da empresa americana não ficarão mais de fora deste sistema de mensageria que já ganhou o coração do mercado ao redor do mundo. Além de também poder ser utilizado para fins pessoais, muito poderá ser explorado positivamente pelos empreendimentos, utilizando-o em conjunto com outros canais já investidos para que se torne mais uma opção robusta e de qualidade para fortalecer as ações de comunicação com seu público-alvo.

Thiago Gomes

Thiago é Diretor de Customer Success e Produtos na Pontaltech, uma empresa de tecnologia especializada em comunicação omnichannel que ajuda empresas a automatizar e escalar seus atendimentos com um portfólio composto por diversos canais digitais e de voz. Com soluções integradas de SMS, e-mail, chatbot, RCS, agente virtuais, entre outros, simplifica a comunicação das empresas com seus clientes de forma inteligente e eficiente, sem nunca perder a proximidade humana.