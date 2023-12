App vai auxiliar passageiros com deficiência visual e cegos no transporte público de SP

Os moradores da capital, que são cegos ou possuem deficiência visual, terão seu deslocamento no transporte público facilitado com o aplicativo Cittamobi Acessibilidade. A ferramenta foi desenvolvida exclusivamente para atender esse público e possui funções adicionais. A Prefeitura assinou o termo de parceria com a empresa responsável pelo aplicativo nesta quarta-feira (13) para marcar o Dia Nacional do Cego.

A medida reforça o compromisso da Prefeitura em garantir o direito de ir e vir do cidadão paulistano com deficiência visual, já previsto na Lei Brasileira de Inclusão. E ainda destaca a importância de os espaços serem inclusivos e acessíveis, incluindo o transporte público.

A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, destaca a importância a medida, pois “a tecnologia assistiva pode ser transformadora na vida das pessoas com deficiência. Essa parceria com a ‘Cittamobi’ garante o direito de ir e vir das pessoas com deficiência visual. Um aplicativo que não tem custo para o usuário e que o faz chegar aos lugares, sabendo onde estão, tendo facilidade, por exemplo, de aguardar um ônibus no ponto sabendo que está para chegar e também para onde está indo”, afirma a secretária

“O aplicativo tem como propósito promover a inclusão de pessoas com deficiência visual, para que elas possam exercer o direito à cidadania com independência e tenham melhora na qualidade de vida por meio da tecnologia”, ressalta Luiz Eduardo Porto, engenheiro de software, que possui deficiência visual e é parceiro da empresa.

Como funciona

Desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual e cegas, o aplicativo têm funções que são ativadas por comandos de voz, chamados VoiceOver, com suporte de assistente virtual.

Além disso, há alertas de quais ônibus estão próximos à parada selecionada, aviso de chegada ao ponto de destino escolhido, sinalização do momento exato em que o passageiro deve descer do ônibus e informes sobre quais locais o veículo está passando ao longo do trajeto.

Também por comando de voz, há a possibilidade de programar locais de preferência, como o endereço de casa ou do trabalho; criar rotas específicas e salvar off-line o caminho de volta, em caso de falha de internet. De bônus, há funcionalidades complementares, como o modo andar de carro, com alertas sobre ruas e cruzamentos; viagem, com alerta de momento de embarque e desembarque, e a pé, para locomoção em locais abertos e que permitem memorizar obstáculos ao longo do percurso em que a pessoa passa com frequência. Além disso, há as funções de previsão e roteirizador, que traçam a melhor rota entre um ponto a outro da cidade.

O aplicativo, disponível para os sistemas Android e IOS, pode ser baixado gratuitamente na loja de aplicativos de qualquer telefone celular.