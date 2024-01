App simplifica o pagamento de IPVA e licenciamento com alertas personalizados

Em um mundo onde a agitação cotidiana demanda nossa atenção constante, a administração eficaz das obrigações financeiras, como o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o licenciamento do veículo, torna-se essencial para garantir a tranquilidade e a regularidade dos proprietários de veículos.

O IPVA, como tributo obrigatório, desempenha um papel crucial no financiamento de melhorias nas vias públicas, segurança e outros setores essenciais. No entanto, a negligência no pagamento desse imposto pode resultar em implicações sérias, incluindo multas e juros. Da mesma forma, o licenciamento é fundamental para assegurar a regularidade do veículo, evitando possíveis restrições legais.

Diante desse contexto desafiador, André Brunetta, Diretor de Digital e Inovação da Estapar, ressalta a importância de adotar medidas práticas para garantir a organização. “A utilização de um calendário pode ser o primeiro passo para uma gestão mais efetiva”, destaca o executivo, enfatizando a necessidade de incorporar práticas simples para evitar esquecimentos e potenciais transtornos legais.

Nesse cenário, o Zul+ emerge como uma solução eficaz, oferecendo um serviço de alerta personalizado para auxiliar os usuários a manterem seus compromissos em dia. “Ao cadastrar seus dados e preferências, você pode receber notificações diretamente em seu dispositivo móvel, lembrando-o dos prazos iminentes de pagamento”, explica Brunetta, sublinhando o compromisso da plataforma em simplificar a vida dos seus usuários.

A proposta inovadora de unificar os débitos relacionados ao veículo via Zul+ é apresentada como uma abordagem prática e eficiente, onde é possível quitar o IPVA, o licenciamento e as multas de maneira simples e rápida, tudo em um só lugar.

Em conclusão, a conscientização e a adoção de ferramentas como o Zul+ tornam-se aliadas essenciais para manter os prazos do IPVA e licenciamento em dia. Essas práticas não apenas evitam esquecimentos, mas também garantem maior controle sobre as responsabilidades financeiras, proporcionando aos proprietários de veículos uma jornada mais tranquila e segura.

Vale destacar que o Zul+ traz muito além do pagamento do IPVA, o aplicativo conta com uma navegação dinâmica, com diversas funcionalidades que dão suporte no dia a dia do motorista, como a compra do CAD de estacionamento rotativo em 21 cidades brasileiras; Reserva de vagas em estacionamentos da Estapar; Pagamento de tíquete de estacionamento; tag de pedágio sem mensalidade; Contratação de seguro auto e; CRLV digital; Além de apresentar informações do valor de mercado para compra ou venda de veículos, registro de manutenção, busca por concessionárias e postos de combustível próximos e alerta sobre o rodízio de veículos.