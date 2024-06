App de idiomas Duolingo oferecerá lições de música e matemática

O app de ensino de idiomas Duolingo anuncia, nesta segunda-feira (17), o lançamento de cursos de música e matemática gratuitos. Por enquanto, a novidade vale apenas para donos de iPhones ou para quem acessar a plataforma pelo site.

No curso de música, a proposta do Duolingo é levar noções de teoria musical e ritmo a quem não tem dinheiro para pagar por aulas particulares e instrumentos musicais, de acordo com a diretora de marketing do app, Analigia Martins.

A fórmula é a mesma do que no curso de idiomas: lições curtas, exercícios interativos, recursos gamificados e o esquema de ofensiva, que estimula as pessoas a continuar jogando recompensando dias seguidos de lições completas.

O Duolingo adota um modelo “freemium” – é de graça, mas oferece uma assinatura paga (o plano individual custa R$ 14,99 mensais) que retira as propagandas do aplicativo e deixa o tempo de estudo ilimitado. Na versão gratuita, o usuário tem vidas limitadas, como em um videogame, consumidas a cada erro.

O recurso já estava disponível para iPhone e navegador em inglês e em espanhol, antes de chegar em português ao Brasil, o segundo maior mercado do Duolingo no mundo – são mais de 50 milhões de downloads no país.

Os desafios mostram onde notas ficariam no braço de um violão, enquanto o usuário precisa pressioná-las em um pequeno teclado na tela, no tempo certo.

Usuários americanos comentam que a experiência não se equivale a aprender a tocar um instrumento em um curso completo de música, mas dizem que o app é bom para ajudar com a compreensão de pontos de teoria musical difíceis de se entender só com o ouvido. Dizem que é bom para aprender a ler tablaturas, um código cifrado que representa uma sequência de notas.

De acordo com estudo de Stanford, citado por Martins, a música ativa as mesmas áreas do cérebro utilizadas para prestar atenção, fazer previsões e gravar eventos na memória. “Pesquisas demonstram que aprender música auxilia no desenvolvimento das habilidades de fala, leitura, escuta, matemática, e pode até adiar o declínio cognitivo associado ao envelhecimento”, afirma.

Sobre os planos da plataforma de ir além dos idiomas com os novos cursos de música e matemática, a diretora afirma que o app foi criado desde o início para ser uma plataforma educacional transversal. “Começamos com idiomas por entender que esse conhecimento pode transformar vidas num sentido econômico, mas quisemos trabalhar com outros conhecimentos de partida – matemática é, inclusive a matéria favorita do nosso fundador [o professor da Universidade de Princeton Luis von Ahn].”

No curso de matemática, o desafio é tornar a disciplina mais acessível e divertida, de acordo com o Duolingo.

“Precisamos quebrar esse ciclo de ansiedade que a matemática gera para algumas pessoas, tem gente que diz preferir fazer uma cirurgia dentária do que encarar um exame de álgebra”, diz Martins.

O ensino de matemática visa a ser um reforço para estudantes e também a ajudar em problemas cotidianos, como calcular porcentagem para facilitar na hora da gorjeta ou auxiliar na economia doméstica.

“Pensamos em exercícios que remetam à vida cotidiana para gerar identificação com o usuário, e os personagens, as músicas e as piadinhas do Duolingo continuam no app”, diz a diretora.

Em um esforço para mostrar sua eficiência no ensino de idiomas, o aplicativo testou 92 alunos brasileiros que não estudaram inglês e que usaram apenas o Duolingo para aprender o idioma e concluíram as seções para iniciantes. As pontuações do grupo ficaram na faixa intermediária para escuta e leitura, e as pontuações de leitura atingiram o nível intermediário alto, segundo a plataforma.