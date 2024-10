Apostas desportivas: um guia para apostar ao vivo no paddle ou no tênis

Sentar-se no sofá para assistir a um jogo de tênis ou de paddle já não é o que era. Para além da emoção de ver um ponto longo, daquele tipo que nos deixa na ponta da cadeira, agora também pode aproveitar para prever corretamente a duração do set, os resultados parciais, o total de pontos e muito mais. Apostas em torneios de tênis? Venha daí enquanto explicamos tudo o que precisa de saber.

O que são as apostas ao vivo e em que diferem das apostas antecipadas?

A primeira coisa que tem de falar sobre este assunto é uma definição. As apostas antecipadas são aquelas que ocorrem antes do início do evento desportivo. Baseiam-se em informação prévia, que pode ser de maior ou menor qualidade, em estatísticas e análises. São os mais comuns e estão disponíveis em muitas lojas físicas e online. Depois existem outros tipos de apostas, que são aquelas que acontecem durante o evento, ou seja, ocorrem em direto.

No padel e no tênis, as apostas ao vivo são interessantes porque existem vários torneios à escolha: Só no ATP Tour já existem 64 torneios espalhados por 31 países. Isto significa que há jogos para apostar quase todo o ano. Além disso, os próprios tenistas de elite participam em muitos destes eventos. Ou seja, alguém com um olho treinado no desporto pode fazer uma previsão mais precisa sobre o desempenho de um jogador e, possivelmente, ter mais hipóteses de acertar no resultado final.

Tênis ou paddle: Qual é mais cómodo apostar?

O tênis é um dos desportos mais escolhidos para apostas a nível internacional, principalmente pela sua popularidade mas também pela multiplicidade de eventos que ocorrem ao longo do ano nesta disciplina. No entanto, com tantos interessados, as quotas são muito apertadas e isso representa menos oportunidades de geração de valor.

Embora nem todas as casas de apostas o ofereçam, o paddle tem vindo a ganhar espaço no setor porque oferece menos concorrência. Ou seja, se se interessa por este desporto poderá ver oportunidades que talvez nem os próprios operadores contemplem. Compreender táticas, jogar aos pares e tendências pode fazer a diferença no paddle.

Para isso também é necessário estar atualizado. Conhecer os acontecimentos atuais como o World Padel Tour, o número de lesões na disciplina e assistir a centenas de jogos são fatores que ajudam a tomar decisões informadas e de melhor qualidade nas salas de apostas.

Onde há mais apostas no Brasil, no tênis ou no paddle?

Segundo dados da Direcção de Regulação de Jogos, todos os anos circulam no Brasil cerca de 10 milhões de euros sob o conceito de apostas desportivas online, sem contar com as corridas de cavalos. Os dados mais atualizados, de 2022, detalham que os brasileiros jogaram um total de 10,74 milhões de euros. E sabia que os Cassinos com cashback são os preferidos dos brasileiros? Não admira porquê.

O desporto mais popular para apostar é o futebol, por larga margem. Seguem-se o basquetebol e o tênis. O paddle não está entre os mais escolhidos, aliás poucas casas de apostas o incluem nos seus catálogos. Isto porque o tênis é um desporto que conta com vários eventos internacionais ao longo do ano. Em muitos deles é possível apostar com ótimos resultados. Embora por vezes as previsões indicadas pela lógica se concretizem, por vezes a fadiga, o clima ou outros fatores fazem com que um jogador de classificação inferior derrote um jogador de classificação superior.

Por esta razão, milhões de pessoas decidem apostar no ténis todos os anos. Nos solteiros, é comum ver resultados inesperados ou imprevisíveis. Além disso, as casas de apostas permitem fazer previsões para além de vencedor/perdedor, podendo determinar corretamente o número de sets, jogos ou apostas handicap. Isto não acontece da mesma forma com o paddle.

Como identificar “odds favoráveis” no tênis ou no padel?

O sucesso ou o fracasso nas apostas desportivas é em grande parte determinado pela capacidade do jogador em identificar probabilidades que representam uma oportunidade. Uma probabilidade elevada significa que o site de apostas paga mais por esse resultado, o que é o mais improvável.

Para identificar odds favoráveis, deve fazer uma análise detalhada dos diferentes sites, comparar e investigar minuciosamente equipas, jogadores e performances. Se realmente o quiser fazer, pode fazer uma tabela com o histórico de cada atleta, o seu desempenho histórico, os seus resultados recentes e outros fatores que possam ter impacto no evento em questão. Com toda esta informação pode calcular as probabilidades de um resultado ou outro acontecer.

Depois deverá comparar as suas odds com o que está disponível em cada site de apostas para ver se é superior ou inferior à das operadoras. A partir daí pode tomar a sua decisão, tendo sempre em mente que se trata de um jogo de azar e que no final tudo pode acontecer, ou seja, o resultado é imprevisível.