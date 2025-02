Aposta do RJ acerta Mega-Sena e ganha R$ 131,3 milhões

A participação na Mega-Sena, uma das loterias mais populares do Brasil, varia conforme a quantidade de números escolhidos pelo apostador. A aposta mínima, que custa R$ 5, permite a seleção de seis dezenas entre 1 e 60. Para aqueles que buscam aumentar suas chances de vitória, a inclusão de um número extra resulta em um investimento de R$ 35.

Os prêmios oferecidos pela Mega-Sena são atrativos, mas as chances de ganhar dependem diretamente do número de dezenas apostadas. Com uma aposta mínima, a probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas é de uma em 50.063.860. Contudo, ao optar por uma aposta com sete números, aumentando o valor para R$ 35, essa probabilidade melhora consideravelmente para uma em 7.151.980.

Para aqueles dispostos a investir valores mais altos, as opções se ampliam: uma aposta com 15 dezenas custa mais de R$ 25 mil e oferece uma chance em 10.003 de acertar todas as bolas. Se o apostador gastar R$ 40 mil para jogar com 16 números, sua probabilidade será uma em 6.252; enquanto que com 17 números e um investimento de R$ 61,8 mil, a chance cai para uma em 4.045. Para apostas ainda maiores, com 18 números (custo superior a R$ 92,8 mil), a probabilidade é de uma em 2.697; com 19 números (investimento acima de R$ 135 mil), a chance se torna uma em 1.845; e finalmente, ao jogar com o máximo de 20 números por R$ 193,8 mil, o apostador terá uma probabilidade de uma em 1.292.

Outra modalidade popular entre os apostadores é o bolão da Mega-Sena, organizado por lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal. O custo mínimo para participar desse tipo de aposta é de R$ 15, e a cota mínima exigida por participante é de R$ 6. Importante ressaltar que pode haver uma taxa adicional de serviço correspondente a 35% do valor da cota. Os bolões podem reunir entre duas e cem cotas e possibilitam até dez apostas distintas dentro do mesmo grupo.