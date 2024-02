Aposta do pop nordestino, Sofia Gayoso lança “Preguicinha”

Sofia Gayoso é um talento a se conhecer. Nascida na Paraíba, a artista vem reivindicando seu lugar na música brasileira com uma série de lançamentos. Após uma série de lançamentos que renderam, inclusive, campanha com a C&A, a cantora lança nesta sexta-feira (23) sua nova canção. “Preguicinha” marca a colaboração com os talentosos Rapha Ota e Brolo Gonzalez.

Produzida pela renomada Moringa Fresca, “Preguicinha” promete trazer uma atmosfera refrescante e cativante para os ouvintes. Celebrando a cultura brasileira, “Preguicinha” chega acompanhada de clipe dirigido por Isadora Baptista, promete ser uma experiência visual única. Ambientado em um vibrante bloco de carnaval na cidade de São Paulo, o vídeo captura a essência da música, contrastando a alegria carnavalesca com a mensagem de empoderamento e auto afirmação transmitida pela letra.

Falando sobre a inspiração por trás da música, Sofia Gayoso explica: “‘Preguicinha’ é sobre sair do lugar de disponibilidade para pessoas que não merecem, é deixar de acreditar em falsas promessas e se empoderar para deixar de ser um contatinho qualquer de alguém. É deixar de ser o ‘Pierrot’ de uma relação”.

“Preguicinha” é parte de um EP, embora detalhes adicionais sobre o projeto ainda não tenham sido divulgados. O trabalho de Sofia Gayoso é influenciado pela nova MPB, com referências artísticas que incluem nomes como Clara Valverde.

Além do lançamento de “Preguicinha”, Sofia Gayoso tem planos emocionantes para o futuro de sua carreira. Ela está preparando o lançamento da última música do EP, intitulada “Universo Paralelo”, acompanhada de um clipe financiado pela Lei Paulo Gustavo. Além disso, ela trabalha em várias colaborações com outros artistas.