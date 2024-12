Aposentados aproveitam passagens aéreas acessíveis do Voa Brasil

Em uma iniciativa voltada para a inclusão social no transporte aéreo, cerca de 20 mil aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) já se beneficiaram ou estão prestes a se beneficiar do Programa Voa Brasil. Esta ação do governo federal permite a aquisição de passagens aéreas domésticas por até R$ 200 por trecho, conforme informações do Ministério de Portos e Aeroportos.

Nos últimos quatro meses, bilhetes foram emitidos para viagens que abrangem 77 cidades brasileiras. Destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte figuram entre os mais procurados, concentrando quase 80% das passagens adquiridas.

A preferência dos viajantes aposentados destacou as regiões Sudeste e Nordeste, que juntas responderam por 84% das emissões. O Centro-Oeste foi responsável por 8%, enquanto o Sul e o Norte obtiveram 5% e 3%, respectivamente.

O Ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, expressou satisfação com os resultados iniciais do programa, enfatizando que ele está cumprindo seu propósito de ampliar o acesso ao transporte aéreo para brasileiros. “Estamos preenchendo assentos que normalmente estariam vazios em voos com alta disponibilidade”, observou o ministro.

De acordo com as diretrizes do Voa Brasil, cada aposentado pelo INSS pode adquirir até duas passagens aéreas por ano. As compras devem ser realizadas exclusivamente através do portal oficial gov.br/voabrasil. O ministério adverte sobre a importância de utilizar apenas este domínio para garantir a segurança dos dados pessoais. “Evite clicar em links desconhecidos sobre o Voa Brasil e sempre use o site oficial ou acesse via seu login no Gov.br”, orienta a instituição.

Lançado no final de julho deste ano, o programa planeja uma expansão significativa: a partir do primeiro semestre de 2025, estudantes de baixa renda também poderão usufruir dos benefícios oferecidos pelo Voa Brasil.