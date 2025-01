Aposentadoria 2025: Novas regras mudam idade e tempo de contribuição

As novas diretrizes para aposentadoria estabelecidas pela reforma da Previdência, aprovada em 2019, trazem alterações significativas a cada ano, impactando diretamente os contribuintes. Para o ano de 2025, as exigências sofrerão modificações que merecem atenção.

De acordo com as normas gerais, a aposentadoria se torna possível para as mulheres aos 62 anos, desde que tenham contribuído por um mínimo de 15 anos, enquanto os homens devem atingir a idade de 65 anos e ter completado pelo menos 20 anos de contribuição.

Uma das mudanças relevantes que entrará em vigor em 2025 é o aumento da idade mínima exigida para a solicitação do benefício. Assim, as mulheres deverão ter pelo menos 59 anos e os homens, 64 anos. O tempo mínimo de contribuição também será ajustado: 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Além disso, haverá uma atualização na chamada “regra dos pontos”, que combina a idade do trabalhador com seu tempo de contribuição, onde a pontuação mínima exigida será de 92 pontos para mulheres e 102 pontos para homens.

Essas alterações fazem parte de um conjunto de regras de transição que visam facilitar a adaptação dos trabalhadores que já contribuíam para o INSS antes da reforma. A partir da aprovação do projeto em novembro de 2019, essas regras serão aplicadas até 2031, com ajustes anuais.

Para entender melhor as opções disponíveis, é essencial conhecer as cinco principais regras de transição:

Tempo de Contribuição + Idade Mínima: A idade mínima aumenta gradualmente em seis meses por ano. Exige-se um tempo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

A idade mínima aumenta gradualmente em seis meses por ano. Exige-se um tempo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Por Idade: Estipula a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos.

Estipula a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Pedágio de 50%: Para aqueles próximos à aposentadoria em 2019, este método exige um pedágio correspondente a 50% do tempo restante necessário. As idades mínimas são de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens.

Para aqueles próximos à aposentadoria em 2019, este método exige um pedágio correspondente a 50% do tempo restante necessário. As idades mínimas são de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens. Pedágio de 100%: Aqui, o trabalhador deve cumprir integralmente o tempo pendente de contribuição. Essa modalidade pode resultar em benefícios maiores comparados ao pedágio anterior.

Aqui, o trabalhador deve cumprir integralmente o tempo pendente de contribuição. Essa modalidade pode resultar em benefícios maiores comparados ao pedágio anterior. Regra dos Pontos: A soma entre a idade e o tempo de contribuição determinará o valor da aposentadoria, com os novos requisitos sendo de 92 pontos para mulheres e 102 pontos para homens em 2025.

A calculadora disponibilizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permite que os contribuintes simulem o tempo necessário até a aposentadoria, utilizando dados disponíveis no sistema. O resultado serve apenas como referência e não assegura o direito ao benefício.

Para acessar a ferramenta online, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o Meu INSS; Insira seu CPF e senha; Clique em “Do que você precisa?” e busque por “Simular Aposentadoria”; A plataforma apresentará simulações referentes às diversas regras existentes; Clique em “Baixar PDF” para obter informações detalhadas.

Compreender as mudanças nas regras da aposentadoria é fundamental para planejar adequadamente o futuro financeiro. Os contribuintes devem ficar atentos às atualizações anuais para garantir que suas decisões estejam alinhadas às novas exigências.