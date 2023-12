Após vitória que praticamente garante título ao Palmeiras, Leila brinca: ‘Estão mais calmos?’

A relação entre os palmeirenses e a presidente do clube, Leila Pereira, parece ter seus dias de paz. Depois de uma temporada com protestos contra a mandatária, o Palmeiras encaminhou o título do Campeonato Brasileiro neste domingo, ao vencer o Fluminense, pela 37ª rodada da competição. No X, antigo Twitter, Leila aproveitou a situação para brincar com os torcedores.

A mandatária compartilhou uma arte com sua própria foto em que há o texto “Estão mais calmos?”. Durante a temporada, a torcida palmeirense protestou pelos resultados do time, principalmente após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Quando o Botafogo era líder absoluto do Brasileirão, isso também era motivo de manifestações. Outro ponto era a cobrança por reforços

O post, na verdade, é uma repetição do que Leila havia postado no Instagram após o Palmeiras eliminar o Atlético-MG nas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, a presidente escreveu a mesma frase em um story. As redes sociais do TNT Sports reproduziu a pergunta com uma arte. A imagem foi a mesma compartilhada neste domingo por Leila, com inclusão de emojis de corações verdes.

TÍTULO MESMO COM DERROTA

O título brasileiro tem tudo para ficar com o Palmeiras. Com 69 pontos, o Palmeiras tem três de frente para os concorrentes, mas com uma enorme vantagem no saldo de gols. Ou seja, mesmo que sofra uma derrota diante do Cruzeiro, na última rodada, no Mineirão, e os rivais vençam (o que iria igualar o número de vitórias) é praticamente impossível ser ultrapassado no segundo critério de desempate. A festa pelo bicampeonato, afinal o time é o atual campeão, será em Belo Horizonte. Segundo a UFMG, as chances de título são de 99.6%. Botafogo e Atlético-MG ainda têm percentuais, mas inexpressivos: 0,3% e 0,027%.