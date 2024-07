Após vencer em super tie break, Rafael Nadal critica formato olímpico

Com o 1 a 1 nos dois primeiros sets contra a dupla holandesa Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof, os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz tiveram que confirmar sua vitória em um super tie break, um formato usado no circuito mundial e adotado mais recentemente em Olimpíadas.

Trata-se de um desempate de apenas um set, em que a dupla que fizer 10 pontos primeiro com uma vantagem de pelo menos dois pontos, leva o jogo. No caso deles, o resultado foi elástico -10 a 2- mas mesmo assim Nadal disse não concordar com o formato.

“Isso me parece totalmente desnecessário de se jogar nas Olimpíadas. Acho que faz sentido usar durante o circuito mundial porque acredito que isso pode favorecer jogadores de simples, para que eles possam jogar duplas. Mas as Olimpíadas acontecem uma vez a cada quatro anos”, lembrou Nadal, medalhista de ouro no torneio de simples e de duplas, em Pequim e no Rio, respectivamente, em entrevista acompanhada pelo UOL.

“Para nós, é o torneio mais importante das nossas carreiras, então não entendo porque queriam premiar mais a loteria de um super tie break do que fazer três sets, como fizemos no Rio. É algo que parece mais lógico e acredito que, em geral, nós, jogadores, estamos de acordo a respeito disso.”

Concordando ou não com o uso do super tie break na Olimpíada, Nadal e Alcaraz passaram de fase e vão disputar as quartas-de-final já nesta quarta-feira (31), a partir das 15h, pelo horário de Brasília, contra os americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, que são uma das melhores duplas do torneio e eliminaram os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Wild.

“Será um jogo difícil, como todos nas duplas. Afinal, eles estão acostumados a jogar em dupla e venceram bem um jogo que não era fácil [contra os brasileiros], mas acredito que nos ajuda o fato de termos jogado nas quadras grandes, porque as coisas acontecem muito rápido nas duplas e é melhor ver as coisas em quadras maiores”, lembrou Nadal, referindo-se ao espaço em que ele e Alcaraz fizeram suas duas partidas, nas duas principais quadras do complexo de Roland Garros.

ALCARAZ É FAVORITO PARA O OUTRO DO TORNEIO DE SIMPLES

Nadal disse ainda acreditar que seu parceiro Alcaraz é o favorito para o ouro no torneio de simples. Ele joga duas vezes nesta quarta-feira, primeiro tentando uma vaga nas quartas-de-final do torneio de simples e depois nas duplas.

“É algo positivo para a Espanha, porque no final das contas temos duas opções de medalha e, para mim, Carlos é o grande favorito para o torneio”, disse Nadal. Isso não deixa de ser uma alfinetada em seu rival histórico Novak Djokovic, que o derrotou na segunda rodada do torneio de simples e que busca o primeiro ouro olímpico na carreira. Ele e Alcaraz só podem se encontrar na final.

Em sua segunda partida de duplas juntos, Nadal e Alcaraz jogaram de maneira bem mais solta que no primeiro jogo. “Fomos muito melhores que no primeiro dia, mudamos como nos posicionamentos na rede e nas outras jogadas. Acredito que tudo foi melhor, mas é normal começar com um pouco de dúvida e, pouco a pouco, conforme tenhamos oportunidades de seguir avançando, vamos melhorar”, disse o tenista número 3 do ranking da ATP ao UOL.