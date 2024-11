Após turnê com Restart, PeLanza retoma carreira solo com “Te Espero”

O cantor e compositor Pe Lanza, conhecido por sua passagem pela banda Restart, está de volta com tudo! Após um período de hiato em sua carreira solo, o artista lança seu novo single, “Te Espero” no dia 18 de novembro, uma faixa que promete conquistar o coração dos fãs com sua sonoridade vibrante e mensagem inspiradora.

Com uma mistura contagiante de pop punk e reggae californiano, a música, composta por PeLanza em parceria com Thominhas e Pierro, traz referências de bandas como Sublime e Slightly Stoopid, além de um toque moderno e autêntico. A letra, carregada de positividade, fala sobre a esperança de um novo dia e a força para recomeçar, um tema que certamente irá conectar com o público.

“Te Espero” é mais do que apenas uma música, é o início de uma nova fase na carreira de PeLanza. A canção, que já era pedida pelos fãs desde 2012, carrega uma mensagem positiva e motivacional: sempre há um novo dia para sonhar e recomeçar. “Ela tem uma história com quem me acompanha há muito tempo”, conta PeLanza. “Foi composta em 2012 e, mesmo sem entrar para um álbum da Restart, os fãs sempre pediram por ela. Agora, com a colaboração do Pierro, a música foi modernizada e trazida para o meu momento atual.”, revela o artista.

Produzido por Pedro Penna, produtor com trabalhos de destaque no cenário pop e reggae brasileiro, o lançamento faz parte de um projeto maior de PeLanza, que em breve trará mais novidades. “Essa música representa muito para mim e para os meus fãs. É um momento de gratidão e de celebração. Quero levar essa energia positiva para os palcos e conectar com todos que acompanham a minha trajetória”, afirma PeLanza.

Sobre PeLanza

Pedro Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como PeLanza, é um dos nomes mais relevantes da música pop brasileira. Famoso por sua passagem pela banda Restart, fenômeno teen que conquistou o país e a América Latina nos anos 2010, o artista marcou gerações com sua voz marcante e estilo único.

Como vocalista e baixista do Restart, PeLanza vivenciou momentos inesquecíveis, como shows lotados, histeria juvenil e hits que dominaram as paradas de sucesso. A banda, com seu apelo nas redes sociais, conquistou fãs por todo o continente, tornando-se um dos maiores fenômenos adolescentes do Brasil.

Após o fim da banda, Pe Lanza seguiu sua carreira solo, explorando novas sonoridades e mostrando sua versatilidade como artista. Com seu novo single, “Te Espero”, o cantor procura se reconectar com o público que o acompanhava na adolescência e surpreender novos nichos com sua essência e suas referências, impressas nos singles já lançados e também nos próximos que estão por vir.