Após troca de aeronave, Lula retorna ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está de volta ao Brasil, onde deve chegar por volta das 10h30. Ele participo u, na Cidade do México, da cerimônia de posse da nova presidente Claudia Sheinbaum.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após a decolagem. Depois de permanecer por cerca de cinco horas voando em círculos para despejar combustível, a uma altitude média de cerca de 3,8 mil metros do solo, pousou em segurança às 22h16 desta terça-feira (1º) no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucia – NLU), que fica a uma hora da Cidade do México.

O presidente e assessores embarcaram em outro avião da FAB e seguem para Brasília.