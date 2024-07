Após três horas, criança de 2 anos é salva por Bombeiros de buraco de 5 metros

Os Bombeiros salvaram uma criança de 2 anos que estava presa em um buraco de quase cinco metros de profundidade em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O resgate durou aproximadamente três horas e contou com auxílio de uma retroescavadeira para retirar o menino do fosso.

Ravi brincava com outras crianças em um terreno, na noite de sábado (20), quando caiu no buraco de uma área em construção. Por causa do diâmetro, de 35 centímetros, a queda foi amortecida, evitando ferimentos. Os bombeiros foram acionados e a área foi isolada durante o salvamento. A família da criança e os moradores do Jardim Indaiá acompanharam apreensivos o resgate.

“Assim que chegamos, a primeira coisa que fizemos foi acalmar o menino”, disse o soldado Celson Pereira, um dos primeiros a chegar ao local do acidente. “Em alguns momentos ele ficou mais nervoso, chorando, mas fomos criando essa confiança com ele”, explicou. Bombeiros, policiais e agentes da guarda municipal e um médico trabalharam no resgate do menino, que durou quase três horas.

Segundo a corporação, a primeira estratégia foi tentar “laçar” a criança. No entanto, a dificuldade em amarrar os braços atrapalharia o resgate. Por isso, com o auxílio de uma retroescavadeira, um buraco da mesma profundidade foi aberto ao lado do fosso.

Conforme a Polícia Militar, durante a ação, a criança “foi mantida com auxílio de oxigênio inserido pela vala”. Os trabalhos duraram cerca de três horas e o menino foi resgatado com segurança. Em seguida, ele foi conduzido ao atendimento médico local.

As pessoas que acompanharam o resgate vibraram quando o menino foi retirado do buraco. Os pais comemoraram e agradeceram as equipes envolvidas no salvamento. “São anjos na minha vida”, disse a mãe Geisielle Ferreira.