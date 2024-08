Após sucesso no streaming, Globo vai exibir ‘Vale o Escrito’ na TV aberta neste ano

Um dos principais sucessos do Globoplay nos últimos tempos, a série documental ‘Vale o Escrito’ vai ganhar uma chance em TV aberta. A Globo vai exibir a produção semanalmente a partir do mês de outubro.

A exibição deverá acontecer nas noites de quinta-feira, na faixa onde o Linha Direta tem feito sucesso, que também é feita pelo núcleo de Pedro Bial, assim como a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

A data de estreia ainda não foi fechada, mas a tendência é uma exibição a partir da segunda quinzena de outubro. Todos os sete episódios serão exibidos, mas com alguns pequenos cortes para evitar cenas muito chocantes. Produzida e narrada por Pedro Bial, a série mostra o início, ascensão, e outros episódios relacionados ao jogo do bicho, tradicional jogo de azar, que embora seja proibido, é muito popular até os dias de hoje, especialmente no Rio de Janeiro.

A série rendeu um podcast, com o mesmo título, disponível em plataformas. Tanto a produção no Globoplay, como a versão extra em áudio, estreadas em novembro do ano passado, viralizaram na internet e foram um grande sucesso de público.

Uma segunda leva de episódios tem sido preparada. Detalhes da nova leva de episódios ainda são mantidos em segredo, mas a reportagem apurou que ela terá como foco outros nomes e sobrenomes ligados a este universo, como os Drumond, que comandam a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, e os Calil, os ‘donos’ da Viradouro, campeã do Carnaval do Rio em 2024.

Os produtores também pretendem abordar as mortes de Marcos Vieira de Souza, o Falcon. Marido da porta-bandeira Selminha Sorriso, da Beija-Flor, ele era presidente da Portela quando foi assassinado a tiros por dois homens encapuzados no bairro de Madureira, na capital carioca, em 2016.

A execução de Haylton Carlos Gomes Escafura, filho do bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, no ano seguinte, em um hotel da Barra da Tijuca, também será lembrada em detalhes.