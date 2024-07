Após sucesso no São João, Zezo Potiguar tem agenda lotada em julho

Após uma temporada de São João aclamada pela crítica e pelo público, Zezo Potiguar segue com uma agenda intensa no mês de julho. Ao todo, estão programados 21 shows que prometem levar o melhor do forró aos fãs em diversas cidades do Nordeste e além, sendo que seis deles fazem parte do projeto À Vontade, ao lado de Luan Estilizado e Raí Saia Rodada.

Entre os destaques, estão apresentações em Governador Mangabeira/BA, Barro Alto/BA, Santa Cruz da Vitória/BA, Prado/BA, Riachão do Dantas/SE, São Mamede/PB, Glória do Goitá/PE, Água Branca/PB, Tamboril/CE, Santana do Ipanema/AL, Santana do Acaraú/CE, Hidrolândia/CE, Água Branca/AL, Piedade dos Gerais/MG, Nova Itarana/BA, Caetité/BA, Ribeiro Gonçalves/PI, Caicó/RN, Pedro Alexandre/BA, Lagoa do Carro/PE e Cansanção/BA.

A maratona de shows reflete o sucesso contínuo de Zezo Potiguar, que conta com 934 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 205 milhões de visualizações no YouTube, consolidando sua posição como uma das principais vozes do forró no país.

Mumuzinho compartilha bastidores dos ensaios de seu novo DVD “Conectado”

Prestes a gravar seu novo DVD “Conectado”, Mumu compartilha imagens dos ensaios de dança com suas bailarinas. Considerado o maior projeto de sua vida, o artista inova e traz bailarinos e muita dança para seu novo projeto audiovisual.

Com a gravação marcada para a próxima quarta-feira (3), na Vibra São Paulo, o artista conta com a participação especial de Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, Mc IG, Milthinho, Michele Andrande, Rodriguinho e Felipe & Rodrigo.

“Conectado” reflete um Mumuzinho mais maduro e, mais do que nunca, apaixonado pela boa música que faz brilhar seus olhos e os olhos dos seus fãs e ouvintes. Com mais de 3 milhões de ouvintes nas plataformas digitais, o pagodeiro e sambista comemora 15 anos de carreira com um sucesso que reflete sua potência nos estilos em que se consagrou.