Após sucesso em A Fazenda, Márcia Fu é contratada pela Record

Após o sucesso em A Fazenda e em um momento de grande relevância nas redes sociais, Márcia Fu fechou contrato com a Record. A emissora divulgou a informação nesta quinta-feira (18) e anunciou que a ex-jogadora de vôlei já tem programa definido.

A partir da próxima segunda-feira (22), Márcia estreia o Canal da Fu!, no Youtube, em parceria com a Record. Na plataforma, a medalhista olímpica de 1996 fará cobertura das Olimpíadas, com conteúdo em estúdio e nas ruas do Brasil.

“Vamos estrear na Olimpíada, que é algo que eu entendo bem”, diz ela, que travou treta nas redes sociais com Key Alves há alguns dias, por dizer que a ex-BBB não é tão boa atleta de vôlei como ela. Por fim, a repercussão trouxe bons frutos.

Após o mês Olímpico, ela deve focar os conteúdos no entretenimento, nas fofocas e nos comentários da próxima edição de A Fazenda. “Eu amo a visibilidade que a internet me deu, e muita gente me perguntava quando eu teria meu programa. Então, decidi criar um!”, completa Márcia.