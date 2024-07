Após sucesso da primeira temporada, “Donatello” reestreia em São Paulo

Após emocionar centenas de pessoas, o musical “Donatello” volta ao palco paulistano para uma segunda temporada, de 15 de agosto a 10 de outubro, com sessões às quintas-feiras, às 20h30, no Teatro Commune. Originalmente brasileira, a obra, escrita e interpretada pelo premiado dramaturgo Vitor Rocha – de produções como “Cargas D’Água”, “Bom Dia Sem Companhia”, “Se Essa Lua Fosse Minha”, “O Mágico Di Ó” e “Mundaréu de Mim” –, e que assina também as letras inéditas, tem direção de Victoria Ariante e músicas originais compostas pelo diretor musical Elton Towersey, acompanhadas ao vivo por Felipe Sushi ao piano.

Oferecendo uma experiência que, para além de entreter, comove e cativa, “Donatello”, que em sua primeira temporada encantou mais de 1000 espectadores, lotando todas as sessões, aborda, de forma sensível e poética, temas universais como memória, envelhecimento, amor, amizade e família. Com uma proposta intimista que mergulha nos sentimentos humanos mais profundos, o musical evoca recordações saudosas de lugares, lazeres, gostos, como a primeira casa, o programa de televisão preferido, o doce de padaria favorito, o sabor de sorvete mais repetido, até os lugares e objetos mais queridos.

Questionando sobre as memórias deixadas de lado ao se viver no modo automático, onde o perene sai de cena para dar lugar a uma vida mais imediatista, o musical sensibiliza o público sobre o Alzheimer com delicadeza, leveza e poesia, convidando o público a refletir sobre a importância das lembranças e o impacto delas em suas vidas, abordando a doença de forma sensível e promovendo a empatia. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente pessoas idosas, causando perda de memória e outras funções cognitivas. Esta condição, que atinge milhões de pessoas no mundo todo, afeta não apenas os pacientes, mas também suas famílias e cuidadores, trazendo desafios emocionais e práticos no dia-a-dia.

Sobre a história

O protagonista e narrador, Amendoim (Vitor Rocha), ganhou esse apelido de seu avô após a primeira crise de Alzheimer. Compartilhar sorvete com o avô sempre foi seu passatempo favorito, mas agora, com a vida ganhando novos contornos, ele percebe que, embora o avô tenha esquecido seu nome, não esqueceu seu sabor de sorvete preferido. Inspirado por isso, Amendoim decide transformar todas as memórias da vida em sabores de sorvete, na esperança de que o avô possa se lembrar de tudo, mesmo com o avanço da doença.

Ao longo de pouco mais de uma hora, a plateia pode conhecer um pouco da infância, adolescência e vida adulta do personagem, conduzida por uma jornada bem-humorada e repleta de ludicidade, capaz de brincar com a própria memória de Vitor, mesclando seu texto, em pleno domínio, com pitadas de ineditismo, e que variam a cada sessão, com o uso de palavras sugeridas pelo próprio público, minutos antes do terceiro sinal soar.

Com realização da Encanto Artístico, a produção, assinada por Luiza Porto e Vitor Rocha, conta com a preparação de elenco de Letícia Helena, o design de luz de Wagner Pinto, design de som de Paulo Altafim através da ÁUDIO S.A e a cenotecnia de Batata Rodriguez.

FICHA TÉCNICA:

Texto e Letras – Vitor Rocha

Músicas e Direção Musical – Elton Towersey

Direção – Victoria Ariante

Preparação de Elenco – Letícia Helena

Desenho de Som – Paulo Altafim por Audio S.A.

Desenho de Luz – Wagner Pinto por A2 Lighting Design

Cenotécnica – Batata Rodriguez

Elenco – Vitor Rocha

Pianista e Suporte Cênico – Felipe Sushi

Realização – Encanto Artístico

Direção de Produção – Luiza Porto

Assistentes de Produção – Letícia Helena e Victor Miranda

Coordenação Artística – Vitor Rocha

Operação de Som – Carol Andrade

Operação de Luz – Éder Pires

Produção de Luz – Carina Tavares

Assistente de Luz – Gabriel Greghi

Mapa de Luz – Gabriela Cezario

Fotógrafo, Redes Sociais e Produtor Gráfico – Victor Miranda

Foto do Pôster – Andrea Pimont

Assessoria de Imprensa – GPress Comunicação | Grazy Pisacane



SERVIÇO:

Local: Teatro Commune

Rua da Consolação, 1218 – Consolação – São Paulo

Temporada: De 15 de agosto a 10 de outubro de 2024

Sessões: Quintas-feiras às 20:30h

Valor: R$50 (meia) | R$100 (inteira)

Vendas: https://www.sympla.com.br/eventos?s=Donatello

Duração: 80 min (sem intervalo)

Gênero: Musical

Classificação: Livre

Abertura da casa: 1h antes do início do evento

Capacidade: 90 lugares