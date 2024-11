Após seis anos, USP é novamente eleita a melhor universidade da América Latina

O mais recente ranking da Times Higher Education (THE), divulgado nesta terça-feira (12), destacou o Brasil como um dos principais protagonistas no cenário acadêmico da América Latina. O país emergiu como líder, com sete universidades entre as dez melhores da região e 69 no conjunto das cem mais bem avaliadas. A Universidade de São Paulo (USP) reassumiu a liderança, após seis anos sem ocupar o topo da lista.

A USP, que anteriormente figurava em segundo lugar, superou a Pontifícia Universidade Católica do Chile, que experimentou uma queda de três posições. A conquista foi atribuída a uma nova métrica de influência em pesquisas, que ressaltou a excelência das instituições brasileiras na produção científica.

A edição atual não só trouxe a USP à posição de destaque, mas também consolidou a presença de outras universidades brasileiras nas primeiras colocações. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente, completando um pódio inteiramente brasileiro.

Phil Baty, Diretor de Assuntos Globais da THE, elogiou o desempenho brasileiro, destacando a capacidade das instituições do país em se manterem competitivas e inovadoras no panorama educacional latino-americano.

Os critérios adotados pelo ranking incluem a qualidade do ensino, o ambiente e a reputação das pesquisas, a influência acadêmica global e as contribuições para a indústria, refletidas em patentes e receitas geradas.

Este reconhecimento reforça o papel das universidades brasileiras como centros de excelência acadêmica e pesquisa na América Latina, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento e inovação na região.

Confira o top 10: