Após se apresentar em Nova York, Bia Ferreira faz show no Sesc Vila Mariana

Após ser a única brasileira no line up do globalFest, em Nova York, a cantora, compositora e multi-instrumentista Bia Ferreira retorna aos palcos de São Paulo com um show no Teatro Antunes Filho, do SESC Vila Mariana, no dia 21 de janeiro (domingo) às 18h. No repertório, as canções de seu último álbum, Faminta (2022). A apresentação conta com a participação de Novíssimo Edgar.

“Depois de estrear a agenda de 2024 com um show lotado no globalFEST, em Nova York, poder voltar e fazer o primeiro show do ano em São Paulo me deixa muito feliz. Ainda mais com a participação do Novíssimo Edgar e com a estreia da Maria Preta como backing vocal da banda”, diz Bia. “Espero que todo mundo vá e que a gente consiga apresentar um show bonito. E para além disso, conseguir ter uma troca com as pessoas. É muito massa saber que elas ainda se disponibilizam a compartilhar esses momentos de arte e de revolução. Estou ansiosa”.

Faminta tem 21 canções que foram lançadas em duas partes: MPSFN (love songs apresentadas para o público em outubro de 2022) e Evangelho de Libertação da Igreja Lesbiteriana (músicas de protesto disponibilizadas em novembro do mesmo ano). Enquanto no primeiro momento Bia fala de amor e afeto sapatão embalada por R&B; no segundo, a artista mergulha no flow e nas batidas do rap para chamar a audiência para a revolução. Ela é acompanhada pela sua banda formada por Mariana Lima na guitarra, Érica Silva no baixo, Billi na bateria e Maria Preta no backing vocal.

BIA FERREIRA APRESENTA FAMINTA @ SESC VILA MARIANA (SP)

Data: 21 de janeiro (domingo)

Horário: 18h

Local: Teatro Antunes Filho, SESC Vila Mariana – Rua Pelotas, 141 (Vila Mariana – São Paulo, SP)

Participação: Novíssimo Edgar

Capacidade: 620 lugares

Ingresso: R$ 15,00 (credencial plena); R$ 25,00 (meia entrada); R$ 50,00