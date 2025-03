Após retorno, Zé Neto & Cristiano se apresentam em SP com estreia da label “Intenso”

Zé Neto & Cristiano mostraram toda a força e potência em retorno à agenda de shows. A maior novidade de 2025 estreia no dia 22 de março, em São Paulo/SP. A label “Intenso” acontece no Arca Spaces, localizado na Vila Leopoldina, com formato inédito. A dupla dividirá o palco com convidados surpresas e contará com repertório diferenciado preparado para mais de 3 horas de apresentação.

Os últimos ingressos para a estreia do evento estão disponíveis no guicheweb.com.br, custando a partir de R$ 140. Com presenças surpresas e mais que especiais, a festa é um presente para todos os fãs da dupla. “O nosso repertório vai ter de tudo, desde as músicas mais antigas que marcaram nossa carreira até as atuais. Como é um evento nosso, vamos conseguir fazer um show maior, que é um pedido que vem sempre do público Estamos animados!”, comenta Cristiano.

“São Paulo nos acolhe muito bem e temos tantas histórias nessa Capital, agora vai ser ainda mais especial”, completa Zé Neto. “Será a estreia do nosso concurso, né, o primeiro escolhido do Deu Moral No Intenso vai cantar com a gente lá no palco, e confesso que estou acompanhando as publicações. Vai ser INTENSO!”, finaliza o artista.

O concurso “Deu Moral No Intenso” é destinado a cantores ou duplas sertanejas que desejam ter a oportunidade de dividir o palco com Zé Neto & Cristiano. Para participar da ação, o participante deve postar um vídeo cantando a faixa “Deu Moral” no Instagram e utilizar a hashtag #DeuMoralNoIntenso. Na legenda, é obrigatório marcar a dupla (@zenetoecristiano) e o perfil do evento (@intenso), além de indicar o nome da cidade em que está concorrendo.

É necessário postar o vídeo até 10 dias antes da data do show que quer participar e o resultado sairá sete dias antes do evento. Na segunda fase, os três vídeos com maior número de compartilhamentos serão analisados individualmente pelo produtor musical Dudu Oliveira, que definirá de forma técnica o grande vencedor de cada edição do concurso.

Serviço Intenso em São Paulo

Data: 22 de março de 2025

Local: ARCA Spaces (Avenida Manuel Bandeira, 360) – São Paulo/SP

Horário: Abertura dos portões às 22h.

Ingressos: Guichê Web

Valores: a partir de R$ 140,00

Classificação etária: 18 anos