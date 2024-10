Após retornar ao Japão, Rosamaria é destaque na V.League

Brilhando em terras orientais, Rosamaria Montibeller segue como destaque na V.League, liga japonesa, após renovar o contrato com o clube Denso Airybees por mais uma temporada. No último final de semana, a bi-medalhista olímpica registrou mais de 20 pontos em cada partida contra o time Kurobe Aqua Fairies, se consagrando uma das maiores pontuadoras da competição.

Na disputa de sábado (19), Rosamaria realizou 26 pontos e também foi eleita a MVP (melhor jogadora da partida), já no jogo de domingo (20), a oposta marcou 21 pontos, sendo uma das responsáveis pelas duas últimas vitórias do time. “Começo de temporada é sempre um frio na barriga, mas estou feliz com os resultados. Estamos na liderança e queremos seguir com esse desempenho positivo”, declara a atleta.

Rosamaria também foi destaque ao longo de toda a temporada anterior, que já representava o clube japonês, e agora ela retornou ao Japão após a conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, que aconteceu em julho deste ano, em busca da constante evolução dentro de quadra, tanto na parte defensiva quanto no ataque.