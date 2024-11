Após quatro adiamentos, SBT confirma data de estreia de Lucas Guimarães na emissora

Depois de quatro adiamentos, testes rejeitados e até perda de diretor, Lucas Guimarães, influenciador e marido do humorista Carlinhos Maia, vai estrear como apresentador de televisão no SBT.

De surpresa, Ratinho e Guimarães anunciaram a data de estreia durante o Teleton 2024, a maratona beneficente da TV da Família Abravanel. A atração vai ao ar a partir do dia 8 de março de 2015, às 14h.

Segundo apurou a coluna, a data de estreia saiu por que duas cotas de patrocínio foram comercializadas. Uma delas foi de uma casa de apostas que já é parceira de Lucas Guimarães.

No palco do Teleton, Lucas Guimarães agradeceu o apoio do apresentador veterano, e diz que guardou segredo em relação a data de estreia por pedido do SBT.

“Ratinho, você sabe que eu não sou bom em guardar segredo, mas tive que guardar esse segredo, acho que só contei para o meu marido”, revelou Lucas.

Lucas Guimarães foi contratado pelo SBT no início de 2024. Seu programa, o Eita Lucas!, era para ter estreado ainda neste ano, mas foi adiado devido a testes considerados fracos e falta de apelo comercial.

Em setembro, Gustavo Vaccari, que cuidada programa, deixou o SBT. A emissora dizia que a atração ainda iria ao ar e que ela estava em “planejamento comercial”.

A ideia por Guimarães se deu porque Carlinhos Maia e ele possuem bom apelo no mercado. Hoje, ambos têm contratos grandes com marcas para divulgação nas suas páginas pessoais.