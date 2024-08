Após quase dez anos no ar, reality de culinária do GNT ganha chance na Globo

A Globo voltará a ter um novo reality show culinário na TV aberta após três anos. No ar desde 2015 no GNT, canal de variedades da empresa, o reality show The Taste Brasil será exibido em breve.

A sétima temporada da produção, já gravada, vai ganhar chance em horário nobre da maior emissora do Brasil, com exibição semanal logo após a novela das nove, que será “Mania de Você”, que substitui o remake de “Renascer” em setembro.

A temporada terá exibição em simultâneo com o GNT, que terá a primeira janela, como acontece com o Conversa com Bial, de Pedro Bial, desde este ano.

O The Taste Brasil uma versão do programa americano The Taste e é produzido pelo GNT desde 2015. No programa, os participantes são divididos em quatro times e participam de diversas provas.

A cada episódio, eles precisam fazer os pratos de acordo com um tema pré-estabelecido e recebem ajuda dos respectivos mentores. No corpo de júri, estarão os chefs de cozinha Felipe Bronze, Manu Buffara, Manu Ferraz e Claude Troisgros.

A Globo aposta que a exibição fará bastante diferença na questão comercial. Já era um desejo antigo do departamento comercial da empresa ter novamente um reality de culinária.

Entre 2019 e 2021, a Globo exibiu o reality Mestre do Sabor, que tinha audiência abaixo do esperado, mas era sucesso comercial. O programa foi cancelado em 2022.