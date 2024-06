Após provocações de Chael Sonnen, Cazé convoca sua equipe para o treino aberto de Anderson Silva

Uma situação inusitada promete movimentar as preparações para a Spaten Fight Night, evento que marca a despedida de Anderson Silva no Brasil. O streamer Casimiro Miguel, o Cazé, convocou seus amigos do canal “Aqueles Caras” para treinarem com Anderson Silva, durante o treino aberto do ídolo brasileiro para o evento – a atividade acontecerá a partir das 16h deste domingo (9), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Além de Anderson Silva, estarão presentes seu filho Kalyl Silva, Jojo Ramos e Hebert Conceição.

Tudo começou com um vídeo publicado pela Cazé TV relembrando alguns momentos das vitórias históricas do Spider contra Chael Sonnen, com aquela “alfinetada” no lutador americano. O fato não passou despercebido. Com sua personalidade inconfundível e frases como “Eu não sei o que um Cazé é”, Sonnen respondeu com um post em suas redes sociais e aproveitou o momento para fazer a provocação: “Você vai ter que escolher um lado, Casimiro!”.

Aparentemente, Cazé já escolheu o seu e preparou sua tropa. Resta saber como vai ser esse treinamento.

Spaten Fight Night

A Spaten Fight Night marca a despedida de Anderson Silva no Brasil, em duelo de boxe contra o americano Chael Sonnen. Além da luta que marca essa trilogia entre o Spider e seu grande rival e um duelo entre Hebert Conceição e Esquiva Falcão, ainda se enfrentam: Kalyl Silva x Paulo Roberto e Jojo Ramos x Bia Mesquita. No fim, fechando a sequência de lutas, entra no palco Seu Jorge com um show imperdível, que contará com a participação especial de Anderson Silva, tornando a despedida do lutador ainda mais emocionante. O after party ficará por conta do duo Deekapz, garantindo que a animação do público siga em alta até o fim da noite. O evento está marcado para o dia 15 de junho, no Komplexo Templo, em São Paulo.

A Spaten Fight Night terá transmissão na TV Globo, do Sportv e do Canal Combate.