Após prisão de Nego Di, esposa se pronuncia

Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, 30, se pronunciou pela primeira vez após a prisão do ex-BBB.

“Estamos sem conta nenhuma, sem carro, sem nossos celulares, ele sem Instagram. Mas estava tudo bem. Minha felicidade era estarmos juntos, mas agora eu estou sem ele. Meu único pensamento é no meu marido. Nada diferente disso. Obrigada por tudo. Amo vocês sempre”.

Gabriela ainda garantiu que espera que a ‘justiça seja feita’. “Eu não tenho cabeça nenhuma para aparecer aqui, não tenho vontade. Nem estou pegando celular para ver rede social, não estou vendo televisão. Já sei que saiu tudo (sobre o caso) no ‘Fantástico’. Zero surpresa, zero novidade. Eu só quero mesmo agradecer todo mundo, nossos amigos, a galera que eu consegui falar que está ajudando, vocês aqui, todas as mensagens, o carinho. Meu único pensamento é no Dilson, meu marido. Que a justiça seja feita”.

Na última sexta-feira (12), o ex-BBB foi alvo de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro. No domingo (14), a Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão por outro crime, de estelionato.

O influenciador é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual da qual é proprietário. Os produtos, porém, nunca foram entregues.