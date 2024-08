Após perseguição e tiros, Rota mata três suspeitos de tramar assaltos em SP

Após perseguição e tiros desta sexta-feira (9) de manhã, agentes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) mataram três suspeitos de tramar roubos a residência em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Suspeitos em fuga estavam em um carro e atiraram contra os agentes, diz a PM. A corporação disse ter recebido denúncia da ação de uma quadrilha especializada em roubos a residência, o que motivou a perseguição a um GM Spin cinza em alta velocidade. Após colisão na Praça Panamericano, os três suspeitos foram baleados enquanto seguiram atirando em tentativa de fuga a pé, informou a corporação.

A ação criminosa ainda contou com a participação de outros dois suspeitos, segundo a PM. Um deles foi preso pela Rota enquanto tentava escapar. De acordo com a corporação, ele estava armado e teria confessado que o grupo tramava roubar imóveis na região. O outro suspeito está sendo procurado pelos agentes. Ele é suspeito de ter feito o monitoramento para identificar o local do roubo.

Com duas pistolas e dois revólveres, os suspeitos usavam luvas, máscaras e bonés. O material foi apreendido pela PM. Eles estavam em um veículo que havia sido roubado há um mês.

Um dos suspeitos mortos era procurado pela polícia. Yago Augusto Vieira Barros era suspeito de envolvimento no assassinato de um PM em 2016. Os outros dois mortos ainda não foram identificados.