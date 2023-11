Após pegar uma infecção, Viih Tube publica vídeos no hospital

A influenciadora Viih Tube publicou uma série de stories em sua conta no Instagram após ir parar no hospital por conta de uma infecção que causou febre e diarreia. Viih comentou que Lua, sua filha com o ex-BBB Eliezer, também tinha apresentado os mesmos sintomas antes dela.

“Fomos no pediatra de retorno mesmo. Mas tá eu e a Lua com febre indo e vindo e diarreia. Deve ser algum vírus“, disse a também ex-BBB nas publicações.

Viih falou que, durante a madrugada, não conseguiu dormir, assim como Lua, por conta dos sintomas. Por causa disso, decidiu ir para o hospital. “E vamos de medicação na veia, a Lua já tá super melhor, comeu super bem manga, mamou (não tava querendo nem isso). E conseguiu cochilar e eu vim aqui porque a mãe tá podre” escreveu nas postagens.