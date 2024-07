Após passar mal, Nathalie Moellhausen é eliminada dos Jogos Olímpicos

A esgrimista brasileira Nathalie Moellhausen passou mal neste sábado (27) durante sua luta nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e acabou eliminada. Após o duelo, ela revelou que passará por uma cirurgia.

Quando Moellhausen pediu atendimento médico, o placar estava 6 a 10 a favor da canadense Ruien Xiao, de 16 anos, com 1min30s de luta. A brasileira chegou a sentar-se no chão. Ela ainda retomou para disputa, mas perdeu por 15 a 11.

Na sexta-feira (26), a equipe da atleta revelou nas redes sociais que Nathalie Moellhausen havia sido internada às pressas às vésperas dos Jogos.

Segundo nota, a brasileira sofreu um sério problema de saúde, o que exigiu hospitalização de emergência e alta hospitalar aconteceu apenas nesta semana. “O desafio tem sido enorme para recuperá-la a tempo de competir”, diz a equipe.

A publicação também afirma que, apesar do silêncio, Moellhausen agradece atleta à equipe médica francesa, companheiros de esporte e torcedores. “Seja qual for o resultado, Nathalie ficará em sua amada pista de esgrima mais uma vez enquanto sonhava, contra todas as estatísticas e previsões”.

Após a disputa, ela afirmou que fará uma cirurgia, ainda sem revelar qual foi o problema de saúde. “Não estou em condições de… Tudo o que tenho que dizer será após a cirurgia na semana que vem”, disse à TV Globo.

Moellhausen tem 38 anos e participou de quatro Olimpíadas, sendo três representando o Brasil. Na primeira, Londres-2012, ela competiu pela Itália.