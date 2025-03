Após morte da filha, Lexa faz anúncio e emociona a web com desabafo: ‘Eu fiz’

A cantora Lexa, conhecida por seu sucesso “Sapequinha”, abriu seu coração para os fãs na noite de sexta-feira, 21 de março, revelando a profunda dor que enfrenta após a perda de sua filha, Sofia, que faleceu apenas três dias após o nascimento.

Gradualmente retornando à sua rotina e às interações nas redes sociais, a artista expressou que tem buscado apoio e conexão com outras mães que passaram por experiências semelhantes. Durante sua mensagem, Lexa fez questão de agradecer pelo carinho e pelas palavras de conforto que recebeu de seus seguidores.

“Oi, gente! Quanto tempo que não converso com vocês aqui. A última vez foi em janeiro. Havia muitas coisas que queria compartilhar, mas não tinha ânimo para isso. Contudo, após um dia especial que tive, senti vontade de me comunicar. Quero começar agradecendo todo o carinho e amor que recebi. Li tantas mensagens e me senti acolhida e amada”, disse Lexa.

A cantora continuou relatando sua jornada emocional: “Conversei com diversas mães e também pude ser apoio para muitas delas. Cada dia é único; há dias em que me sinto um pouco melhor e outros em que choro o dia inteiro. Estamos aprendendo a lidar com a dor e a conviver com ela”.

Em um momento tocante, Lexa revelou que compôs uma canção em homenagem à filha: “Hoje fiz a minha música favorita. Fiz uma canção para minha princesa, meu amor. Cantei com toda a força do meu ser, com minha alma”, compartilhou emocionada. Na legenda da postagem, ela acrescentou: “Foi muito especial. Filha, mamãe fez com todo o amor pra você”.

É importante destacar que Lexa havia sido internada algumas semanas antes do parto devido ao diagnóstico de pré-eclâmpsia associado à Síndrome de Hellp. A cantora, que é mãe da pequena Sofia fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, continua enfrentando esse momento desafiador com coragem e resiliência.